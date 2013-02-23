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Spor

Futbolculara biber gazlı müdahale

Zonguldak'ta oynanan bir amatör maçta, taraftar ile kavga eden fultolculara polis, biber gazı ile müdahale etti

23 Şubat 2013 21:48

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ndeki amatör maçta Erdemirspor'a 1-0 mağlup olan Ereğli Belediyespor futbolcuları ile rakip takım taraftarları arasında maç sonunda tartışma çıktı. Futbolcular ve taraftarlar birbirlerine pet şişe attı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği futbolcular soyunma odasına götürüldü.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Erdemirspor ile Ereğli Belediyespor, Erdemirspor Stadı'na karşılaştı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maç, Erdemirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Erdemirsporlu futbolcular, maç sonunda yöneticilerinin bulunduğu şeref tribünü önünde galibiyeti kutlarken, Ereğli Belediyespor futbolcuları ile rakip takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı küfür ve hakaretlerin ardından futbolcular ve taraftarlar, birbirlerine pet şişe ve şemsiye fırlattı. Polis, futbolcuları soyunma odasına götürmek istedi. Ancak futbolcular taraftarlarla tartışmayı sürdürünce polis biber gazı kullandı. Bunun üzerine Ereğli Belediyespor teknik heyeti ve futbolcuları polise tepki gösterdi. Futbolcular, yaşanan tartışmanın ardından soyunma odasına götürüldü. Ereğli Belediyespor kafilesi, polisin güvenlik önlemleri altında otobüse bindirilerek satattan ayrıldı.

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