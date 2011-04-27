-FUTBOLCULARA BEDDUADA CEZA İNDİRİMİ ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Yeşil sahalarda futbolcuların ceza almalarına sebep olan ve hakaret kapsamına giren beddualar, bundan sonra sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirilecek ve cezası 2 maç olacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu üyeleri, biraraya gelerek yaptıkları görüşmeler sonrasında, daha önce 3 maç ceza verilen beddua etmeyi, sportmenliğe aykırı davranış kapsamına aldı. Kurul üyeleri, beddua etmeyi hakaret kapsamından ayrı tutarak, cezasında da indirime gitti. ''Allah belanı versin, gözün kör olsun, Allah seni kahretsin, Allah seni bildiği gibi yapsın, boyun devrilsin, yüzün gülmesin'' gibi beddua içeren sözleri kullanan futbolcular, artık indirimli ceza alacak. Daha önce maçlarda beddua sözleri kullanan futbolcular, hakem ve gözlemcilerin raporları doğrultusunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3'er maçla cezalandırılıyordu. Bu içtihat sonrasında ise bedduanın cezası 2 maç olarak sınırlandı.