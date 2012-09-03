Futbolcular artık daha fazla vergi ödeyecek

Gazete ve internet ilanlarından veri tabanı oluşturan Maliye Bakanlığı, mahalle mahalle sokak sokak emsal fiyat elde edecek. Vatandaş sattığı veya kiraladığı evin fiyatını beyan ettiğinde bu emsal fiyatla karşılaştırılacak. Yüzde 20’den fazla fark varsa işlem incelemeye alınıp ceza kesilecek. Yapılacak vergi düzenlemesiyle gelir düzeyi yüksek futbolcuların da daha fazla vergi ödemesi gündeme geldi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye’deki emlak satış ve kiralamalarını yakın takip altına aldıklarını açıkladı. Bütün gazete ve internet sitelerinden gayrimenkullerin kiralama ve satış fiyatlarını toparladıklarını ve onları bir veri tabanına dönüştürdüklerini belirten Maliye Bakanı, “Emlakçıların bütün gazetelerde, internette, mahalle mahalle, sokak sokak kiralık veya satılık ilanları var. Şimdi biz o verileri topluyoruz. Maliye Bakanlığı’nda veri tabanına dönüştürüyoruz” diye konuştu.



Yüzde 20 farka müsamaha



Elde ettikleri verileri vatandaşın beyanı ile karşılaştıracaklarını söyleyen Şimşek, “Elimizdeki veri ile beyan arasındaki yüzde 20 farka müsamaha göstereceğiz, Ama ondan sonra büyük bir farklılık varsa incelemeye alacağız. İncelemeye aldıktan sonra sonuçları çok ağırdır. Mesela biz 300 bin lüks araba satışını incelemeye aldık, şu anda bitmek üzere. Yani şunun bilinmesi lazım, vergi kaçırmak çok ciddi bir risk almak demektir” dedi.



Kaçak nasıl bulunacak?



Gazete ve internetten ilan, emlakta satış ve kiralamada yoğun olarak kullanılan bir yöntem. Maliye gazete ve internet sitelelerini tarayarak Türkiye’nin emlak satış ve kira atlasını çıkaracak. Böylece il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle hatta sokak sokak bir emsal fiyat datası oluşacak. Bir vatandaş evini sattığında elde ettiği geliri Maliye’ye beyan etmek zorunda. Örneğin herhangi bir ilçede vatandaş evini 100 bin liraya sattığını beyan etmiş olsun. Maliye bu beyanı kendi veri tabanındaki emsal fiyat ile karşılaştıracak. Eğer gazete ve internet ilanlarında benzer bir ev ortalama 80 bin ile 120 bin lira arasında satılmışsa herhangi bir problem yok. Çünkü Maliye’nin yüzde 20’ye kadar töleransı var. Ancak sözkonusu emsal fiyat 150 bin liraysa Maliye kendisine 100 bin lira olarak bildirilen bu satışı incelemeye alacak. Muhtemelen evin yeni sahibinin beyanı alınacak ya da satışa konu olan tarafların hesapları incelenecek. Suistimal durumunda işleme ceza uygulanacak. Kira beyanlarında da aynı yöntem izlenecek.



‘Bakanlar beni dinlemiyor’



Bakan Mehmet Şimşek, “2013 yılı bütçesi ve tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’nin başarısı bütçe disiplinindedir, bütçe disiplinsizliğine izin veremeyiz” dedi. Yılbaşından bu yana bütün bakanlıkları yazıyla uyardığını ve “bu sene bütçenin durumunun iyi olmayacağını” söylediğini anlatan Şimşek, fakat birçok bakanlığın kendisini dinlemediğini de kaydetti. Şimşek, “Hâlâ bazı bakanlıkların bizimle görüşülmeden, tartışılmadan, kaynağı ortaya koymadan harcamayı genişletme söylemlerini duyuyoruz. Bütçe disiplininin korunmasına yönelik biz de çaba gösteriyoruz. Bu sene bütçe hedeflerini tutturamayacağız” diye konuştu.



Yeni vergi kanunu hazır



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gelir Vergisi Kanun Taslağı’nın hazırlandığını, taslağın bugünkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında sunulacağını da belirtti. Bakan Şimşek, “Genel çerçeve şu, vergi tabanını genişleteceğiz, beyanname veren mükellef sayısını artıracağız. Muafiyet ve istisnalara ilişkin çok ciddi bir çalışmamız söz konusu. Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştiriyoruz. 250 maddelik bir kanunu yaklaşık 100 maddenin altına indiriyoruz” dedi. Bakan Şimşek, düzenleme ile yeni vergi getirilmeyeceğini, vergi oranlarıyla oynanmayacağını da vurguladı.

Şimşek, bu sene bütçe hedeflerinin tutturulamayacağına işaret ederek, bunda memur maaş zamları, ulaştırma yatırımları, sağlık, sosyal güvenlik, özelleştirme gelirlerinin azlığı ve BOTAŞ’ın maliyetin altında doğalgaz satmasının önemli payı olduğunu vurguladı. Şimşek, “2013 yılı bütçesi üzerinde çalışıyoruz, tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’nin başarısı bütçe disiplinindedir, bütçe disiplinsizliğine izin veremeyiz” dedi. Bu sene Türkiye’nin büyümesinin ihracat ağırlı olarak gerçekleştiğini, iç talebin ise durma noktasında bulunduğunu anlatan Mehmet Şimşek, ihracat kanalıyla büyümenin vergi gelirini artırmadığını, aksine düşürdüğünü söyledi.



Futbolculara vergi yükümlülüğü



Şimşek, yeni düzenleme ile yeni vergi getirilmeyeceğini, vergi oranlarıyla oynanmayacağını da söyledi, ancak aralarında futbolcuların da olduğu vergi ödemeyen veya az ödeyen bazı kesimlere yönelik düzenlemeler yapılacağını belirtti. Uzun süredir üzerinde çalışılan taslakla istisnaların daraltılacağını belirten Şimşek, "Diyelim ki futbolcular çok iyi para kazanıyorlar. Onların vergi oranı yüzde 15, örnek olarak diyorum. Ama siz bir şirkette üst düzey yöneticisiniz, sizin vergi oranınız yüzde 35'e kadar çıkıyor. Bunların hepsini gözden geçiriyoruz. Bundan sonra halen vergi ödemeyen bazı kesimler veya az ödeyen bazı kesimlerin artık normal vergi oranlarına tabi olma ihtimalleri yüksek" dedi.

Şimşek, çok sayıda şirketin düşük Özel Tüketim Vergisi ödemek için fiyatları 50.000 eurodan başlayan otomobillerin değerini düşük gösterdiğini belirterek, bu durumdaki yaklaşık 300.000 otomobilin satışını incelemeye aldıklarını da söyledi ve "Sonuçları çok ağır olabilir" uyarısında bulundu.



60 yatırımcı terör yüzünden bekliyor



Şimşek, PKK sadece güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef almadığını, yatırımları da hedef aldığını söyledi. Şimşek, yeni teşvik sistemiyle sadece Batman’da 60 yatırımcının sırada beklediğini ifade ederek, “Aslında terör olayları olmasaydı Batıdan veya dünyadan birçok firma, Doğu ve Güneydoğu illerinde yatırım yapmak için yarışa girerdi. Şu anda da bir yarış var, ama terör olmasaydı çok daha ciddi olurdu” dedi.