Futbolcular tribündeki kavgaya müdahale etmek istedi, hakem izin vermedi

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesi\'nde oynanan 1\'inci Amatör Küme Futbol maçında tribündeki taraftarlar birbirine girdi. Maçın hakemi, olaylar sırasında taraftarların yanına gitmek isteyen futbolcuları durdurarak sahadan çıkmalarını engelledi.

Tavşanlı İlçesi\'nde 1\'inci Amatör Küme\'de mücadele eden Ayvalıspor-Gürağaçspor takımları Karakova Sahası\'nda karşı karşıya geldi. Gürağaçspor\'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın sonlarında doğru tribünde yan yana duran iki takımın taraftarları arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı. Plastik taburelerin havada uçuştuğu olaylar sırasında sahadaki futbolcular da oyunu durdurup bir süre kavgayı izledi. Futbolcular daha sonra kavgayı yatıştırmak amacıyla taraftarların yanına gitmek istedi. Ancak, maçın hakemi Serkan Kaya, oyuncuların önüne geçerek sahadan çıkmasına izin vermedi. Hakem Kaya, düdük çalarak futbolcuların sahaya dönmelerini ve oyunu başlatmalarını istedi. Polislerin müdahalesiyle taraftarlar arasındaki kavga daha fazla büyümeden sona erdi. Gürağaçspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



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