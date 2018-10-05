Futbolcular, TL ile sözleşmede kapsam dışı bırakıldı

Türkiye’de yapılan işlem ve sözleşmelerde TL kullanılmasının zorunlu hale getirilmesine yönelik kararın taslağına göre çocuk bakıcıları ve futbolcular kapsam dışı bırakılıyor.

Türkiye’de yapılan işlem ve sözleşmelerde TL kullanılmasının zorunlu hale getirilmesine yönelik kararın ardından, tebliğ taslağı görüşe açıldı.

Mevcut sözleşmelerin dönüşümünde 2 Ocak 2018 öncesi sözleşmelerde kur 2 Ocak 2018 günkü değeri üzerinden çevrilecek (29 Aralık saat 15:30 da belirlenen 2 Ocak 2018 için geçerli efektif dolar satış kuru 3.7843 TL). Sonraki dönemlerde imzalanmış sözleşmelerde ise sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru uygulanacak. Kira vb. endeksli artışlarda TÜFE değerinden daha yüksek artış yapılamayacak. Uygulama kapsamına “Türkiye’de yerleşik kişi” tanımı getirildi.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’nın haberine göre, ebliğe göre yerleşik kişi tanımı yabancı şirketlerin de kapsam içine girmesine neden olurken yabancı gerçek kişilerin hizmet sözleşmesi istisna tutuldu. Böylece çocuk bakıcısı, danışman ya da futbolcular TL zorunluluğu kapsamı dışında kaldı. Döviz getirici hizmet yapan firmalar da yurt dışında yaptıkları işler için TL dışı sözleşme yapabilecek.

Türkiye’deki yerleşik kişiler iş makineleri ve diğer taşıt kiralama sözleşmelerini TL ile yapacak. Diğer menkul kiralama sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek.

Gemi ve yatlara yönelik finansal kiralama sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek.

Döviz geliri olmadığı için yurt dışından kredi kullanma yasağı kapsamına alınmayan (istisna tutulan-32 Sayılı Karar 17 ve yurt içinden kredi kullanmasına izin verilen 17/A maddesi) kapsamındaki leasing şirketleri döviz cinsinden sözleşme yapabilecek.

TC vatandaşı olmayan Türkiye’deki yerleşik kişilerin taraf olduğu sözleşmeler döviz cinsinden yapılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların savunma sanayii sektöründe doğrudan veya dolaylı ortak olduğu şirketler gayrimenkul satış ve kiralanmasında döviz cinsinden sözleşme yapabilecek. Aynı kapsamda yüklenicilerin üçüncü taraflarla yapacağı gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmesi de döviz cinsinden olabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden sözleşmelerdeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında olmak şartıyla, yüklenicilerin üçüncü taraflarla yaptığı gayrimenkul satış, kiralama sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek.