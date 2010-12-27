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Spor

FUTBOLCULAR SALDIRGANLARI TEŞHİS EDECEK İSTANBUL (A.A)

27 Aralık 2010 19:03

-FUTBOLCULAR SALDIRGANLARI TEŞHİS EDECEK İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - 17 Yaş Altı Akademi Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanan derbi maçta saldırıya uğrayan sarı-lacivertli futbolcular, olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişiyi teşhis etmek için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi. Fenerbahçeli 3 antrenör ile 2 futbolcunun, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Galatasaraylı taraftarlar Cihan B. (25) ile Yiğit A'yı teşhis etmek için geldikleri bildirildi. Sarı-lacivertli antrenör ve oyunculara, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde maçın görüntüleri izlettirilerek, olaya karışanlar hakkında bilgilerine başvurulacağı da belirtildi.

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