-FUTBOLCULAR SALDIRGANLARI TEŞHİS EDECEK İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - 17 Yaş Altı Akademi Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanan derbi maçta saldırıya uğrayan sarı-lacivertli futbolcular, olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişiyi teşhis etmek için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi. Fenerbahçeli 3 antrenör ile 2 futbolcunun, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Galatasaraylı taraftarlar Cihan B. (25) ile Yiğit A'yı teşhis etmek için geldikleri bildirildi. Sarı-lacivertli antrenör ve oyunculara, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde maçın görüntüleri izlettirilerek, olaya karışanlar hakkında bilgilerine başvurulacağı da belirtildi.