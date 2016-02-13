Futbolcular, sahaya iç çamaşırı mankenleriyle çıktı

Hollanda 1. Ligi'nde mücadele eden RKC Waalwijk Futbol Takımı, Sevgililer Günü etkinliği nedeniyle dün oynadıkları Emmens maçında sahaya iç çamaşırı mankenleri ile çıktı. Takım, daha önceden maça iç çamaşırı mankenleriyle çıkacağına dair söz vermişti.

Hürriyet'in haberine göre, bir iç çamaşırı firmasıyla sponsorluk anlaşması imzalayan Hollanda kulübü, geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı açıklamada, futbol takımının 12 Şubat'taki Emmen maçına iç çamaşırı modelliği yapan kadınlarla el ele çıkacağını duyurmuştu. Kulüp yönetimi sözünü tuttu ve futbolcular ile mankenler sahaya el ele çıktı.

RKC Waalwijk ayrıca maça gelen kadın taraftarlardan herhangi bir ücret talep etmedi.