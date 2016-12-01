Futbolcular atamayınca golü hakem attı!

Mısır Premier Ligi'nde Aswan ile ENPPI arasında oynanan maç ilginç bir olaya sahne oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken ve dakikalar 58'i gösterirken, konuk ekip rakip ceza sahası çevresine oyunu yığdı. Bu esnada hakem de pozisyonun biraz fazla içerisindeydi.

Emmanuel Agbettor'un şutunda top, maçın hakemi Mohamed Kamal'a çarparak ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Aswan, 84. dakikada kazandığı penaltı atışı sonucunda Moaz El Hinawi'nin attığı golle maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlamayı başardı.

Beşiktaş da hakemden gol yemişti

1986-87 sezonunun 5. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan siyah beyazlı ekip, maçın hakemi Ahmet Akçay'ın altıpas içerisinden topu ağlara yollamasıyla mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve o sezonki ilk yenilgisini elde etmişti.