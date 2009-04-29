Futbolcudan polise ırkçılık suçlaması

Anderlecht ve Fas Milli takımının başarılı orta saha oyuncusu Mbark Boussoufa, Brüksel Polisi tarafından Faslıların yoğun olarak gittiği bir kafede yapılan kontrolde kimliksiz olduğu için kelepçelenerek karakola götürüldü.



Boussoufa, yaptığı açıklamada polisin kelepçeleri bastırarak kollarına taktıklarını ve karakola götürdüklerini belirterek polis yetkililerini kendisine kötü davranmakla ve ırkçılıkla suçladı.



‘Bir polis Standart Liege’liydi’



2004 yılında Belçika’da yılın futbolcusu seçilen Boussoufa, kendisinin polise karşı bir hata yapmadığını ama polisin sırf resmi belgelerini otomobilinde unuttuğu için takındığı tavrının ırkçı bir hareket olduğunu söylerken “Polislerden biri Standard Liege taraftarıydı” diyerek ilginç bir iddia ortaya attı. Başkomiser Jacques Bertels ise 24 yaşındaki futbolcunun polise yaptığı suçlamaların ‘çok saçma’ olduğunu söylerken, Boussoufa’ya karşı ırkçı bir hareket olmadığını, belgeleri olmayan herkese aynı prosedürü uyguladıklarını ifade etti. (Spor Servisi)



