-Futbolcu uyuşturucuyla yakalandı İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Kayseri Erciyessporlu futbolcu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kenya'dan İstanbul'a gelen ve uçakla Kayseri'ye gitmek için Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne geçen Kayseri Erciyesspor'un Ugandalı futbolcusu Hassan Mawanda Wasswa'nın, güvenlik kontrolünden geçişi sırasında sol ayak paçasında şişkinlik tespit edildi. Güvenlik görevlilerinin elle yaptığı aramada Wasswa'nın çorabının içerisinde 5,5 gram esrar bulundu. Gözaltına alınarak havalimanı karakoluna götürülen Ugandalı futbolcunun yapılan ilk sorgusunda içici olduğunu söylediği öğrenildi. Futbolcu, savcılığa sevk edildi.