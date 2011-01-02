-FUTBOLCU TÜMER METİN KAZA YAPTI GÜMÜLCİNE (A.A) - 02.01.2011 - Yunanistan'ın Larissa takımında oynayan Türk futbolcu Tümer Metin, otomobiliyle antrenmana giderken park halindeki bir araca çarptı. Larissa AEL futbol takımının resmi internet sitesinde yer alan haberde, cumartesi günü Ferrari marka otomobiliyle antrenmana giderken, aşırı sürat yüzünden kontrolü kaybederek, İoanninon caddesinde park halindeki bir araca çarpan Tümer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası önlem olarak hastaneye sevk edilen 36 yaşındaki Türk futbolcunun, yapılan kontrollerden sonra alkol almadığının belirlendiği belirtildi. Tümer'in yara almadan kurtulduğu kazada, Ferrari 430 marka lüks otomobilinin ağır hasar gördüğü kaydedildi.