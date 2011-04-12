-FUTBOLCU TEMSİLCİ SINAVI İPTAL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 31 Mart Perşembe günü gerçekleştirdiği Futbolcu Temsilci Sınavı'nı iptal etti. Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin FIFA tarafından tüm üye ülkelerde aynı anda gerçekleştirilen sınav sonuçlarını, kendi inisiyatifi ve sorumluluk anlayışı gereği inceleme kararı aldığı belirtilerek, şöyle denildi: ''10 günlük titiz inceleme sonucunda toplam 20 soruluk sınavda, FIFA tarafından hazırlanarak ülke federasyonlarına gönderilen 15 sorunun, bazı adaylarca sınavdan önce elde edildiği anlaşıldı. Söz konusu 15 soruya, bazı adaylarca aynı doğru ve aynı yanlış cevapların işaretlendiğini, hesaplama gerektiren sorularla ilgili sınav kağıdında hiçbir hesaplama yapılmadığını ve sınav sonrası verilen itiraz dilekçelerinin de birebir aynı olduğunu gören TFF, FIFA'ya sınavın iptalinin gerekli olduğunu bildirdi. Aynı incelemede TFF tarafından hazırlanan 5 soru da analiz edildi, ancak herhangi bir gruplaşmaya rastlanmadı.'' TFF'nin, FIFA ve kendi kuralları gereği konuyla ilgili soruşturma başlattığı, TFF 1. Başkanvekili Lutfi Arıboğan'ın başkanlığında, Yunus Egemenoğlu ile Prof. Dr. İlhan Helvacı'dan oluşan komisyonun soruşturmayı yürüteceği bildirildi. Açıklamada, yeni sınavın eylül ayında yapılacağı, son sınava giren toplam 118 adaydan alınan sınav başvuru ücreti ve sınav öncesi düzenlenen sınava hazırlık kursuna katılanların ödediği ücretin iade edileceği belirtildi.