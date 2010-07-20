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Spor

FUTBOLCU RIBERY İFADE VERDİ VE SERBEST BIRAKILDI PARİS (A.A)

20 Temmuz 2010 23:16

-FUTBOLCU RIBERY İFADE VERDİ VE SERBEST BIRAKILDI PARİS (A.A) - 20.07.2010 - Yaşı küçük bir kızla para karşılığı birlikte olduğu gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma çerçevesinde bu sabah gözaltına alınan Fransız milli futbolcu Franck Ribery, Paris'te sorgu hakimine ifade verdi ve serbest bırakıldı. Adli kaynaklar, eski Galatasaraylı Bayern Münih forveti Ribery, "18 yaşından küçük birisiyle fuhuş talebinde bulunmaktan" sorgu hakimi Andre Dando tarafından sorgulanmasının ardından, serbest bırakıldığını belirttiler. Soruşturma çerçevesinde Ribery ile birlikte bu sabah gözaltına alınan Fransız milli futbol takımının bir diğer üyesi Karim Benzema ile Ribery'nin kayınbiraderinin daha sonra hakim Dando'ya ifade vermesi bekleniyor. 7 saat gözaltında kaldıktan sonra ifadesini verip serbest kalan Ribery'nin, ifadesi sırasında neler söylediğine dair adli kaynaklar hiçbir açıklama yapmadılar.

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