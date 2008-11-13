Futbolcu olmasaydım suç işlerdim







İtalya'da futbol dünyasının teknik direktörlerle en çok kavga eden oyuncusu Antonio Cassano şimdi de yazar oldu.





Cassano'nun, "Dico tutto" (Herşeyi Söylüyorum) adı altında otobiyografisini kaleme aldığı kitap 19 Kasım günü piyasaya çıkacak. Ancak kitap piyasaya çıkmadan içinde yer alanların bir bölümü basına sızdı.



Buna göre Cassano, Güney İtalya'da bulunan Bari kentinde oldukça kötü koşullarda geçirdiği çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinden sonra en büyük şansının futbol oynamak olduğu dile getirerek, "1999'da Bari-İnter maçı kaderimi değiştirdi. O dönem Bari'de oynuyordum. İnter'e bir gol attım ve hayatım değişti. Eğer o maç olmasaydı ve profesyonel olarak futbol oynamasaydım, suçlu olurdum. Tanıdığım bir çok insan mafyanın içine girdi. Bu maç kaderim oldu ve beni kötü bir hayattan kurtardı" ifadesini kullandı.



TOTTİ İLE ARASINI PARA AÇTI



Kitapta hayatının hiç bir aşamasında çalışmadığını belirten Cassano, "Hiç bir şey yapmaya yeteneğim yok. 17 yıl mutsuz ve zavallı, 9 yıl da milyoner hayatı yaşadım" diyerek, teknik direktörlerle anlaşmazlıklarını ise, "Genç Milli Takım eski Teknik Direktörü Gentile'den nefret ederim. Roma Teknik Direktörü Spalletti'ye Roma'nın benim çöplüğüm olduğunu söyledim. İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Fabio Capello'ya b.ktan bir adam olduğunu, adam bile olmadığını söyledim. Totti ile anlaşmazlığım ise, bir televizyon programına birlikte katıldık. Ancak ödenen paranın yüzde 80'ini Totti aldı" şeklinde açıkladı.



600-700 KADINLA YATTIM



Cassano, özel yaşantısından da son derece açık bahsettiği kitabında, "Şimdiye kadar 600-700 kadınla yattım. Seks yaptıktan hemen sonra çıktığım maçlarda çok daha iyi oynadım. Madrid'de daha kolaydı. Otelde kalıyorduk. Garson bir arkadaşım vardı. O bana geceleri yemek veriyordu, ben de ona kızları" ifadesini kullandı.



6 KERE SINIFTA KALDI



Antonio Cassano, eğitim hayatının da son derece kötü geçtiğine de değinerek, "Tam anlamıyla olağandışı bir eğitim hayatım oldu. En yüksek notum 10 üzerinden 2 oldu. İlk ve ortaokul arasında 6 kez sınıfta kaldım" dedi.



