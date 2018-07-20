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Spor

Futbolcu olmak isteyen Usain Bolt için Türkiye iddiası

Dünya rekortmeni eski atlet, denemelere çıkmaya devam ediyor

20 Temmuz 2018 18:38

Profesyonel futbol kariyerine başlamak isteyen ve bu amaçla Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners ile 6 haftalık deneme sözleşmesi imzalayan Usain Bolt'a Türkiye'den teklif yapıldığı iddia edildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; ESPN'de Jamaikalı rekortmen eski atlet için Avustralya'nın yanı sıra Türkiye, Macaristan ve ABD 2. Ligi'nden transfer teklifleri var. Bu tekliflerden bazıları Avustralya ekibi Central Coast'un yaptığı gibi deneme süreli teklifler olsa da bazı tekliflerin profesyonel sözleşme şeklinde olduğu iddia ediliyor.

Usain Bolt daha önce Borussia Dortmund ve Norveç ekibi Stromsgodset ile antrenmanlara çıkmıştı.

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