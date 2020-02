"Futbolcu olmak için üniversiteyi bıraktım"

Kasımpaşa'nın Nijeryalı forveti Samuel Eduok'un yaşamına dair özel bilgiler Tam Saha Dergisi'nin yaptığı özel röportajda yayımlandı.

Mekanik mühendisi bir baba ve öğretmen bir annenin 6 çocuğundan biri olan Eduok, futbol için üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Genç golcü, çok faydalı geçtiğine inandığı Tunus tecrübesinden sonra geldiği Süper Lig'in ardından Avrupa'nın dev kulüplerinden birinde forma giymenin hayalini kuruyor. Paşa'nın 24 yaşındaki oyuncusu, futbolcu olmasını annesine borçlu olduğunu ise "Beni en çok destekleyen kişi annemdi. Bana ayakkabılar, formalar aldı. Beni idmanlara götürdü, getirdi. Beni bu yolda cesaretlendirdi" sözleriyle anlatıyor.



Samuel Eduok'un röportajdaki sözlerinin özeti şöyle:

"Üniversiteye başladım ama daha sonra futbola olan yeteneğimi keşfettim ve kendimi futbola yönlendirdim. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu mesleği yaparak aileme de yardımcı oluyorum.



Tanrı'ya ve kendime inandım. İyi çalışırsam, bir şeyleri doğru yaparsam başarabileceğime inandım. Amaçladığım şeye ulaşmayı hep başardım. Her zaman en iyi futbolcu olduğuma dair bir düşünce var aklımda. Bu düşünceyi sürekli takip edip, elimden gelenin en iyisini yapıyorum.



Tunus tecrübem bana gerçekten çok yardımı oldu. Hem futbolumu geliştirmemi hem de tecrübe kazanmamı sağladı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde goller attım. Tunus'taki tecrübemle ilgili olarak her şeyin iyi olduğunu düşünüyorum. Kendime güvenimi sağladı diyebilirim.



Takım olarak birbirini seven insanlardan oluşuyoruz. Amacımız da her maçı kazanmak. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyete ulaşmak istiyoruz. Bu sahip olduğumuz birliğin ve ruhun da bizi Avrupa'ya götürebileceğine inanıyorum. Çünkü oyuncu kalitesi olarak değerli bir takımımız var.



Gol atan oyuncuları çok izliyorum. Onların gol attığını görünce ben de bunu bu şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Onlardan birisi Ronaldo. Messi de aynı şekilde. Kendi ligimizde Adebayor ve Vagner Love skora çok fazla katkı yapan oyuncular. Onları izlerken bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.



Türkiye liginin Avrupa'daki en iyi liglerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki takımların hepsi iyi. Nijerya ve Tunus'ta sadece büyük takımlar çok iyi oyunculara sahip. Türkiye'de ise bütün takımlar çok iyi oyunculara sahip olduğu için durum biraz daha farklılaşıyor.



Nijerya'nın hâlâ çok iyi genç oyuncuları var. Bu gençler sayesinde Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanabildik. Genç oyuncuların kendilerini gösterebilmeleri için Dünya Kupası büyük bir fırsat. Eğer Rusya'ya gelir ve izleme fırsatı bulursanız, bu genç oyuncuların neler yaptıklarını göreceksiniz."

(DHA)