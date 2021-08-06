117 milyon Euro'ya Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'in kız arkadaşı: Günde 200 ölüm tehdidi alıyordum

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Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden Jack Grealish'in kız arkadaşı Sasha Attwood, 117 milyonluk Manchester City transferinden önce günde yaklaşık 200 ölüm tehdidi aldığını ifade etti.

Attwood, sosyal medyanın "toksik" olduğunu söylerken "13 yaşındaki çocukların bile sosyal medya üzerinden hakaret ifadelerini kullanmasının kendini üzdüğünü" söyledi.

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Attwood, insanların "kaba" davranışları nedeniyle bazen sosyal medyadan uzak kalmayı tercih ettiğini dile getirdi.

"Gerçekten günde yaklaşık 200 ölüm tehdidi alıyordum. Abartmıyorum bile" diyen Attwood, "Her gün alıyordum, hala da alıyorum. 'Umarım ölürsün', 'Umarım kanser olur ve ölürsün', 'Umarım tüm ailen ölür', 'Umarım bir daha arabaya bindiğinde kaza yapar ve ölürsün', 'Umarım Wembley'deki maçtan sonra ölürsün" diye örnekler sundu .

Attwood, "Sosyal medya zehrli bir ortam. Bir jenerasyonun bunları söylemenin normal olacağını düşünerek büyüyor olması çok üzücü" ifadelerini kullandı.