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Spor

Futbolcu hakemi bayıltana kadar dövdü

Macaristan'da maçta sarı kart gören bir futbolcu hakemi karate hareketleriyle bayıltana kadar dövdü.

27 Kasım 2008 02:00

Macaristan'da maçta sarı kart gören bir futbolcu hakemi karate hareketleriyle bayıltana kadar dövdü.

Macaristan 4. Futbol Ligi’nde oynanan maçta Bököny-Kalmanhaza maçında karşılaşmanın hakemi, konuk ekip 4-3 öndeyken maçın bitimine 5 dakika kala ev sahibi takımın 11 numaralı futbolcusuna sarı kart gösterince olanlar oldu. Sarı kart gören futbolcu çılgına döndü ve hakeme bağırmaya başladı.

Hakem, bu sırada kırmızı kart göstermek için elini cebine atınca 11 numaralı futbolcu karate darbeleriyle hakeme öldüresiye vurmaya başladı. Yere düşen hakemin bayılmasıyla iki takımın futbolcuları ve yedek kulübesindekiler de yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Olaya ev sahibi takımın taraftarları da katılınca kavga büyüdü. 10 dakika süren toplu kavgadan soyunma odasına kaçarak kurtulan misafir takım oyuncuları, stattan polis eşliğinde ayrılabildi.

Bayılarak hastaneye kaldırılan hakemin tedavisinin sürdüğü, aldığı sert darbeler sonucu kaburgalarının zedelendiği ve iyileşmesinin 6-8 hafta kadar süreceği açıklandı.

Macaristan Futbol Federasyonu olayla ilgili soruşturma başlatırken, iki takımın ve oyuncularının büyük disiplin cezası alması bekleniyor.

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