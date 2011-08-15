-Futbolcu Fahri Tatan adliyeden ayrıldı İSTANBUL(A.A)- 15.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında futbolcu Fahri Tatan'ın ''tanık'' olarak ifadesine başvuruldu. Dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen futbolcu Fahri Tatan'ın futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. ''Tanık'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu ve daha sonra adliyeden ayrıldığı belirtilen Tatan'ın, soruşturma kapsamında tutuklanan İbrahim Akın ile yaptığı telefon konuşmalarının dinlemeye takıldığı iddia edilmişti.