T24 LogoT24 Logo
Gündem

Futbolcu Fahri Tatan adliyeden ayrıldı İSTANBUL(A.A)

15 Ağustos 2011 21:56

-Futbolcu Fahri Tatan adliyeden ayrıldı İSTANBUL(A.A)- 15.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında futbolcu Fahri Tatan'ın ''tanık'' olarak ifadesine başvuruldu.  Dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen futbolcu Fahri Tatan'ın futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. ''Tanık'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu ve daha sonra adliyeden ayrıldığı belirtilen Tatan'ın, soruşturma kapsamında tutuklanan İbrahim Akın ile yaptığı telefon konuşmalarının dinlemeye takıldığı iddia edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24