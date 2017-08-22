'Futbolcu fabrikası' Altınordu, U21 liginde neden yok?

Roma forması giyen Cengiz Ünder'in, Almanya'da Freiburg'da oynayan Çağlar Söyüncü'nün yetiştiği Altınordu, U21 liginde yer almıyor. İzmir ekibinin bu kararının nedeni, gençlerin A Takım'da oynaması ve U21'de oynayacak futbolcularının kalmaması.

Goal'den Süleyman Tetik'in haberine göre; kulüp, 2015-16 sezonunda U-21 ligini şampiyon olarak tamamlamış, geçen sezon ise ligin ilk yarısını lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda ligden çekilmişti.

Türkiye'nin futbolcu fabrikası konumundaki Altınordu, bu sezon da U-21 liginde mücadele etmiyor.

''Gençler A Takım'da oynuyor,

U-21 için oyuncumuz kalmadı''

Altınordu İcra Kurulu Üyesi ve Medya İlişkileri Yönetmeni Ali Ergöçmez, Goal'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak ''Geçen sezon U-21'de ilk yarıyı lider olarak tamamladık ancak devre arasında A Takım'da bir operasyon yaptık ve 13 futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Bu oyuncuları U-19 takımdan futbolcularla destekledik ve bundan ötürü U-21'de oynayacak oyuncumuz kalmadı ve ligden çekildik.'' ifadesini kullandı.

''Federasyondan ceza aldık''

Ligde yer almadıklarından dolayı TFF'den ceza aldıklarını belirten Ergöçmez, ''Eğer ligden çekilmeseydik rakiplerinden iki yaş küçük çocuklarla çıktığımız ligde yine şampiyon olurduk. Ama devre arasında böylesine bir operasyon yaptığımız için ligden çekildik. Geçen sezon ligin devre arasında çekildiğimiz için düzeni bozduğumuz gerekçesiyle federasyondan ceza aldık. Bu sezon da lige katılmadığımız için yine ceza aldık.'' dedi.

[Altinordu]

''Alkışlanmamız gerekirken ceza aldık''

A Takım forması giyen oyuncuların yaş ortalamasına dikkat çeken Ergöçmez, ''Bizim A Takım'ın yaş ortalaması 20.8'ken U-21'de nasıl oynayabiliriz? A Takım'ın neredeyse tamamı gençlerden oluşuyor. Bu alkışlanması gereken bir durumken cezalandırıldık ancak kanun böyleyse yapacak bir şey yok tabii. U-21 ligine 17 yaşındaki çocuklarımızla çıkacak halimiz yok. Tabii onları oynatsak yine şampiyon oluruz.'' diye konuştu.

''U-21 liginde düşme ve yükselme olmalı''

U-21 liginin sisteminde bahseden Ergöçmez, ''Türkiye'de sistematik olarak şöyle bir problem var. Örneğin Göztepe'nin A Takım'ı Süper Lig'e yükseldiği için U-21 takımı Süper Lig takımlarıyla karşılaşıyor. Biz ise U-21'i şampiyon bitirmemize rağmen A Takım TFF 1. Lig'de mücadele ettiği için kademe yükselemiyoruz ve şampiyon olsak da Nazilli gibi, Karşıyaka gibi takımların U-21 takımlarıyla karşılaşıyoruz, büyük kulüplerin takımlarıyla oynayamıyoruz. Bu ligde Avrupa'daki gibi düşme ve yükselme olmalı. Çünkü bu şekilde bize yazık oluyor.''dedi.