-FUTBOLCU CAN ARAT SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 30.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen futbolcu Can Arat, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alındıktan sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen Arat, soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk'e ifade verdi. Arat, sorgusunun ardından serbest kaldı. Kendisini bekleyen ailesiyle adliyeden ayrılan Can Arat, basın mensuplarının soruları üzerine, ''Söyleyecek bir şey yok, her şey ortada'' dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, futbolcu İlhan Çelikay ve eski hakemlerden Zafer Önder İpek'in ise savcılık sorguları sürüyor.