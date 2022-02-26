Futbolcu Abdullah Doğan Ukrayna'da mahsur kaldı: "Lütfen beni buradan kurtarın"

Transfer işlemleri için Almanya'dan Ukrayna'ya giden Türk asıllı Almanya vatandaşı futbolcu Abdullah Doğan, Kharkiv kentinde mahsur kaldı. Futbolcu, saldırılar nedeniyle metroda uyuduğunu söyledi.

Almanya 3. Lig ekiplerinden Werder Bremen 2'de forma giyen Türk asıllı Almanya vatandaşı futbolcu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transfer olmak için gittiği Kharkiv kentinde Rusya'nın askeri operasyonu nedeniyle mahsur kaldı.

Dışarıdan silah sesleri geldiği için metroda uyuduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, Bild gazetesine verdiği demeçte, "Ne olacağını bilseydim buraya asla gelmezdim. Şok oldum. Havaalanında tanklar ve helikopterler gördüm. Metroda uyuyorum çünkü dışarıda silah sesleri geliyor. Apartmanlardan daha güvenli görünüyor. Nişanlımı ve kardeşlerimi bir daha göremeyeceğimden korkuyorum. Hayatım için çok endişeliyim. Lütfen beni buradan kurtarın" ifadelerini kullandı.