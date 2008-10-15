Futbola yeni patron





Uzun bir aradan sonra futbol şubesi sorumluluğu için yönetimden bir isim atandı. İspanyol teknik direktör Luis Aragones ile yola devam eden sarı lacivertlilerde Neşet Yalçın, bugünden itibaren takımla birlikte iç içe olacak.



Sezona kötü başlayan ve sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe’de uzun bir aradan sonra futbol şubesinin başına yönetim kurulundan bir üye getirildi. En son Sadettin Saran’ın üstlendiği bu görevi artık Neşet Yalçın sürdürecek.



Werner Lorant döneminden itibaren başkan Aziz Yıldırım’ın bizzat baktığı futbol şubesine artık Neşet Yalçın patronluk yapacak.



Sarı lacivertli yönetim, haftalık toplantısında teknik direktör Luis Aragones’i tartışırken, İspanyol hocanın istikrar adına göreve devam etmesinden yana karar aldı ancak yanında mutlaka ona destek verecek ve sıkıntılarına ortak olacak birinin bulunması gerektiği görüşü ortaya çıktı.



Uzun bir süredir Samandıra Tesisleri ile yönetim arasında fahri olarak bu görevi sürdüren ve futbolcular ile yakınlığı ile bilinen Neşet Yalçın artık tüm mesaisini futbol takımı için harcayacak.



Yönetim kurulunda Neşet Yalçın’ın yanı sıra idari konular da gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım ve arkadaşları gündeme getirilen birçok konuyu tartıştıktan sonra çözümü futbol şubesinin başına Neşet Yalçın’ı getirmekte buldu.



Teknik direktör Luis Aragones’in hazırladığı rapor da yönetim tarafından okundu. Takımdaki birçok sakat oyuncunun iyileştiğini dikkate alan yönetim, son yıllarda istikrarlı gidişatı ile farklı bir çizgi yakalayan camianın 6 haftalık süre içinde hocası ile yollarını ayırmasının doğru bir seçim olmayacağına karar verdi.



Şampiyonluk yarışında rakiplerinden bir hayli geride kalan Fenerbahçe’nin derbileri henüz oynamadığı ve aradaki farkın takımın rayına oturmasından sonra kapanabileceği vurgulandı.



Aldığı başarısız sonuçlar üzerine ceza alması beklenen futbolcuların durumu da tartışıldı. Yöneticiler bu konuda "4 maç kaybeden futbolcular bu şartlarda zaten prim şansını kullanamadı. Ceza vermenin bir anlamı yok. Onlar yeterince üzülüyorlar. Böyle bir girişimde bulunmamız takıma olumsuz yansıyabilir" yorumu yapıldı.



Futbolun yeni patronu Neşet Yalçın’ın bugünden itibaren idari menajer Volkan Ballı başta olmak üzere tüm takım ile iç içe olacağı ve kulübün sorunlarına tam yetki ile çare bulmaya çalışacağı öğrenildi. Yalçın ilk olarak kaptan Alex ve tecrübeli yıldız Roberto Carlos ile baş başa görüşmeler yapacak.

