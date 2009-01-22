Futbola 'salary cap' modeli



Manchester City'nin milyarder Arap patronu sayesinde Kaka için Milan'a 110 milyon Euro'luk astronomik bir teklif yapması, Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA'yı harekete geçirdi. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, NBA'de olduğu gibi, transfer harcamalarının sınırlandırılmasını öngören bir sistem üzerinde görüşmelere başladı.





Manchester City, dolar milyarderi Şeyh Mansur'un eline geçtiğinde, futbol dünyasının hızlı bir değişim sürecine gireceği konuşuluyordu. Bu beklenti, sanılandan da çabuk somutlaşacak gibi görünüyor.



İngiliz kulübün, Kaka için Milan kulübüne 110 milyon Euro'luk astronomik bir teklif yapması, Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA'yı radikal önlemler almaya zorluyor.



Manchester United, Real Madrid, Milan gibi kulüplerin üye olduğu birlik, transfer harcamalarının sınırlandırılması için, UEFA ile ön görüşmelere başladı.



Büyük kulüpler transfer için bilet, forma satışları, sponsorluk anlaşmaları ve televizyon yayınlarından elde edilecek gelirin en fazla yüzde 51'inin kullanılmasını istiyor. Bu durumda, milyarder patronlara sahip takımlar, astronomik transfer tekliflerinde bulunamayacak.



Buna karşın yeni stad yapımı ya da altyapı faaliyetleri gibi alanlarda takımlara herhangi bir harcama sınırı getirilmeyecek.



UEFA'nın öneriyi ciddi şekilde inceleyeceği belirtiliyor. Avrupa Kulüpler Birliği de gelecek ay yapılacak genel kurulunda, yeni transfer sistemi üzerinde tartışacak.

