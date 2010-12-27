-FUTBOLA METEOROLOJİK DESTEK ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Meteoroloji, İstanbul'daki 4 stadyumla başladığı stadyum hava tahmini uygulamasına, Spor Toto Süper Lig'deki tüm takımların stadlarını ekledi. Süper Lig'de yarışan 17 takımın stadyumları için 7 gün 24 saat tahmin üretilirken, tahminler 3'er günlük periyotlar halinde Meteorolojinin resmi internet sitesinden yayınlanıyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, hava durumunun, atmosfer şartlarından etkilenen ortamlarda yapılan spor faaliyetlerinde taşıdığı önemi vurguladı. Hava şartlarının, kimi zaman spor karşılaşmalarının sonucunu doğrudan etkileyebildiğini belirten Çağlar, kısa mesafe atletizm yarışlarında, limitlerin dışında bir rüzgar şiddetinin kırılan rekorun geçersiz sayılmasına neden olabildiğini anlattı. Aşırı sıcak ve soğuk havalarda yapılan karşılaşmalarda sporcuların olumsuz etkilendiğini, hayati tehlikeler yaşayabildiklerini dile getiren Çağlar, sporcuların sağlık durumları için de havaya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Mehmet Çağlar, şunları kaydetti: ''Bazı karşılaşmalarda ilk yarı yağış görülmezken ikinci yarı yağış söz konusu olabiliyor ya da devre olmadan hava şartları değişebiliyor. Zamanında önlem almayan sporcular, karşılaşmada zorluklar yaşıyor. Bazı oyuncular karşılaşma ortasında ayakkabı değiştirmek zorunda kalabiliyor. Zamanında önlem alınmaması ise sakatlıklar yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle müsabaka öncesi ve müsabaka sırasındaki hava durumu hakkında bilgi sahibi olunması, sporcu sağlığı ve performansı anlamında büyük önem taşıyor. Biz de bu çerçevede spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Stadyum Tahmin Sistemi uygulaması başlattık. Daha önce İstanbul'daki 4 statta uygulanan sistemi, Süper Lig'de bulunan tüm takımlarımızı kapsayacak şekilde geliştirdik. Sistemden Spor Toto Süper Lig'deki tüm takımların yararlanmasını umuyoruz.'' Sistemin, saatlik olarak sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve şiddeti ile hava durumu bilgilerini sağladığını belirten Çağlar, sadece futbol takımları ve sporculara, karşılaşmaları tribünde takip etmek isteyen sporseverlere de hitap ettiğini söyledi. Çağlar, saati saatine yapılan tahminler sayesinde vatandaşların her türlü hava durumuna karşı önlem alabileceğini belirtti. Bu arada, daha önce Ali Sami Yen Stadı için yapılan tahminler Galatasaray'ın buradaki maçlarını tamamlamasıyla kaldırılırken, bunun yerine Seyrantepe'de yapılan yeni stad eklendi.