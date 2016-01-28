"Futbol Zirvesi" başladı

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yaptığı "Futbol Zirvesi", Türkiye'den pek çok teknik direktör ve spor adamının katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç açılış konuşmasında, organizasyonun sadece Türkiye futbolunun yanı sıra dünya futbolununda da, nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda fikirlerin ortaya konacağına inandığını söyledi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; kulüplerin mali durumuyla ilgili konunun önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, "Türkiye'deki futbol kulüplerinin mali yapısıyla ilgili ciddi bazı emareler var. Gelecekte bununla ilgili bazı sıkıntılı konular olabilir. Olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdiden bunun çalışmasına başladık ama yasal altyapıyı oluşturarak yapmalıyız. Kulüpler yasası... Bizim bunu çok profesyonel anlamda çalışarak, şu anda geldiği noktadan artık son halini vererek, yasal altyapısını iyi kurarak ileriyi görmemiz gerekiyor" diye konuştu.



UEFA kriterlerinin uygulanması konusundaki zorunluluğu hatırlatan Bakan Kılıç, bu noktaya gelmeden işi halletmek istediklerini vurgulayarak, "Dünyanın birçok ülkesinde kulüpler sıkıntılarla karşı karşıya gelmiştir. Önemli olan altyapıyı sağlam oluşturup, kuralları doğru koyup, elde edilen gelirlerin doğru şekilde harcanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.



Demirören: "Kulüplerimiz borç batağının içinde"



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, "Hükümetimizden kulüplerimize destek gelmesi gerekiyor çünkü kulüplerimiz borç batağının içinde" dedi.



Kulüplerin mali yapılarının düzeltilmesi gerektiğinin altını çizen Demirören, Bakan Kılıç'ın önderliğinde hükümetten kulüplere destek beklediklerini belirterek, "Şu an maalesef Galatasaray çok önemli bir şey yaşıyor. Galatasaray'ın durumunu çözmek için de uğraşıyoruz. Sırada diğer kulüpler de var. Çıkacak yasa, kulüplerin borcunu 10 yıla bölmez ise futbol adına faydası olmaz. Kulüp idaresine sadece futbol olarak bakmayalım. Ben de başkanlığım dönemimde hatalar yaptım. Hatadan dönmek önemli. Çıkacak yasanın, kulüplerin banka ve vergi borçlarını yapılandırması gerekir" şeklinde konuştu.

Erzik: "FIFA'nın durumunda istenmeyen değişiklikler oldu"



FIFA İcra Kurulu Üyesi Şenes Erzik, FIFA'da yaşanan son gelişmelerin kendisini üzdüğünü söyledi.



Erzik, 33 yıl UEFA'da görev aldıktan sonra 2015 Mart'ta veda ettiğini hatırlatarak, "Çok onurlu bir veda töreni yapıldı ama bu keyfim uzun sürmedi. 111 yıllık FIFA'nın durumunda bazı değişiklikler oldu. İstenmeyen, arzulanmayan değişiklikler. Bunların üzerine konuşmak istemiyorum. Umuyorum ve diliyorum ki 26 Şubat'ta yapılacak başkanlık seçimi sonrası FIFA'da profesyonel yönetim daha fazla etkin olacak. Uzman kişilerden oluşan bir heyet, mali yapının girdileri ve çıktılarının sorumlusu olacak. İnşallah bu, o kongrede kabul edilecek" diye konuştu.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasarar Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Futbol Zirvesi'ne katılan isimler arasında.