Futbol yayın ihalesini Digitürk kazandı

T24 - Turkcell Süper Lig maçlarının canlı yayın hakkını, büyük bir çekişme içinde geçen açık artırmada 321 milyon dolar bedelle 2014 yılına kadar Digitürk aldı.





Süper Lig’in yayın hakları 4 yıllığına toplam 1 milyar 968 milyon dolara, bir başka ifadeyle 2 milyar 853 milyon liraya Digitürk’ün. Dün Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) İstinye’deki merkezinde yaptığı ihalede Süper Lig’in yayın ve isim haklarını kapsayan A paketini almak için kıyasıya rekabet eden Digitürk’le Türk Telekom’un yarışında kazanan 321 milyon dolarlık son teklifle Digitürk oldu. Bu rakamın üzerine yüzde 10 TFF payı, yüzde 2 organizasyon vergisi, yüzde 18’lik KDV eklendiğinde yıllık toplam bedel 424 milyon dolara işaret ediyor.





3 paket 2.3 milyar dolar



Daha önce Digitürk TFF’ye yıllık 140 milyon dolar ödüyordu. Yeni rakamla birlikte yayın haklarında fiyatlar 3’e katlanmış oldu. TFF’nin ihale ettiği B paketini 53.1 milyon dolara TRT, C paketini ise 17.8 milyon dolara Türk Telekom aldı. İhale TFF‘nin gerekli onaylarının ardından son şeklini alacak.



Tüm paketlerin toplamına bakıldığında vergilerle birlikte 2 milyar 298 milyon dolarlık rakama ulaşıldı. İlgili paketleri alan şirketler 4’üncü sezonun sonunda talep ettikleri takdirde belirlenen rakamlar üzerinden 5’inci yılın haklarını da alabilecek.









Teklif sayısı 325’i buldu



Şartname alan 5 şirketten 2’si A paketinin ihalesine katılırken, B paketine sadece TRT, C paketine de Türk Telekom teklif verdi. Şartname alan D-Smart ve NTV ihalede yer almadı. TFF’nin ihale maratonu 4 saati aştı. Bunun 3.5 saatinin üzerindeki bölümünü A paketinin ihalesi aldı. İki şirketin katılımıyla 214 milyon dolardan başlayan ihalede zaman zaman 4’er milyon dolarlık kimi zaman da 50’şer bin dolarlık fiyat artırımları yaşandı. İhalenin toplamında iki şirket 325 teklif verdi. 162 teklif Telekom’dan, 163 teklif ise Digitürk’ten geldi.



Çukurova Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet’in bizzat katıldığı ve 4 saat masadan hiç kalkmayarak yer aldığı ihalede, Türk Telekom tarafı 7 mola aldı. Türk Telekom’un pazarlamadan sorumlu tepe yöneticisi Erem Demircan sürekli cep telefonuyla şirketin CEO’su Paul Doany ile bilgi alışverişi yaptı.





TT hızlı başladı



Türk Telekom’un 215 milyon dolarlık, Digitürk’ün 220 milyon dolarlık teklif zarflarıyla başlayan ihaleye, Telekom tarafı 4’er milyon dolarlık fiyat artışlarıyla hızlı başladı. Digitürk ise bu hamlelere 1’er milyon dolarlık artışlarla yanıt verdi. 20’nci dakikanın ardından Telekom’un artış hızı 2’şer milyon dolara düştü. İlk 1 saate gelindiğinde 300 milyon dolarlık teklif Digitürk’ten geldi. Ardından artırımda alt limit olan 50’şer bin dolar ağırlıklı yükselişlerle ihalenin süresi hayli uzadı. Bu süreçte Türk Telekom tarafı 7 mola aldı. Digitürk ihaleyi molasız tamamladı. Saatler 15.45’i gösterdiğinde moladan dönen Türk Telekom cephesi Digitürk’ün 321 milyon dolarlık teklifini artırmayacağını belirterek, çekildiğini açıkladı. İhale komisyonu son bir fiyat artırımı olup, olmadığını sordu ve A paketinin ihale süreci tamamlandı.





9 yıllık forma değişmez 1 günde!



Digitürk’ün 321 milyon dolara futbol ihalesini alması çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı. Şirket tepe yönetiminin İstanbul’un lüks eğlence mekânı Al Jamal’da yapacakları partiyle ihale zaferini kutlayacakları öğrenildi. Öte yandan, ihale sonucundan sonra Digitürk resmi internet sayfasına ‘9 Yıllık Forma Değişmez Bir Günde, Türk Futbolu 2015’e Kadar Digitürk’te!’ sloganı konuldu.





Kim hangi paketi ne için aldı?



A Paketi: Süper Lig’in isim hakkı ve bu ligden haftada en az 4 maçın şifreli canlı yayınını kapsıyor. Bu paketi alan bütün maçların çekimlerini yapma hakkı kazanacak. Bunun yanı sıra yayınları uluslararası kuruluşlara pazarlayabilecek. Paketin sahibi ayrıca ligin isim hakkını da satışa çıkarabilecek



B Paketi: 1. Lig’in yayın ve isim hakkını kapsıyor. Bu ligden haftada 3 maç canlı yayın ve Süper Lig’deki 9 maçın geniş özeti de bu paketin içinde yer alıyor. Bu pakete şifresiz yayın yapan kanallar talip olabilecek. Paket sahibi kuruluş, üç dakikalık haber amaçlı görüntüleri pazarlayacak, kendisi de görüntüleri maç bittikten 45 dakika sonra yayınlayabilecek. Buradan haber amaçlı görüntü temin eden kuruluşlar 12 saat sonra yayınlanacak.



C Paketi: Gol görüntülerinin cep telefonlarından izlenmesi gibi mobil yayın haklarını kapsıyor. Görüntüler maç bittikten 45

dakika sonra yayınlanabiliyor.





Hisseler rekor fiyata tepkisiz



İhalede rekor takamların çıkması futbol kulüplerinin alacakları paylarda da ciddi artışa yol açacak.

Buna karşılık borsada halka açık kulüplerin hisselerinde ciddi artış yaşanmadı. Beşiktaş hisseleri yüzde 2.46’lık yükselişle 5 liradan, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0.95 yükselişle 53 liradan kapandı. Galatasaray hisseleri 159 lirayla önceki günkü fiyatında kalırken, Trabzonspor hisseleri yüzde 0.59 düşüşle 8.45 liraya geriledi. İhalede yer alan Türk Telekom hisseleri önceki güne göre değişmezken, Turkcell hisseleri yüzde 0.8 yükseldi.





Digitürk fiyatları artırır mı?



Digitürk’ün yüksek fiyatların ardından spor paketlerine zam yapabileceği belirtiliyor. Digitürk Genel Müdürü Özerdem ise CNBC-e’de artışın şu anda gündemde olmadığını belirtti.

Çukurova Holding’in kontrolündeki Digitürk’ün yüzde 46.7’si ABD’li yatırım fonu Providence Equity grubuna ait.

Abone sayısı: 2 milyon 300 bin.

Futbol paketi: 800 bin.

Eko-spor paketi (Ekonomik paket + Lig TV): Aylık üyelik 77.99 TL.

Spor paketi (Aile paketi+Lig TV+NBA TV+Spor Max): Aylık üyelik 94.99 TL.





Yurtdışında spor paketi fiyatları



İngiltere



Maçları Sky yayınlıyor.

Standart yayın paketi: Aylık 26 sterlin (65 TL)

Spor paketi: Ekstra 9 sterlin (22.5 TL)

Toplam: 87.5 TL



Fransa



Maçları Canal+ yayınlıyor.

Standart yayın ile Spor paketi: Aylık 30 euro (66 TL)

(Yeni abonelikte fiyat 20 euro’dan başlıyor)

Toplam: 66 TL





Milyar dolarlık yayın ihalesinden notlar...



Yabancı ortak ‘hoş bir maç değil’ dedi

- İhalede Digitürk’ü Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, Digitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem ve şirketin 46.7’lik ortağı Providence Equity’nin Avrupa Direktörü John Hahn temsil etti.

- Mola sırasında ‘ihale nasıl gidiyor’ şeklindeki sorumuzu yanıtlayan Hahn, ‘hoş bir maç geçmiyor’ dedi. Hahn’ın ihale boyunca sıkıntılı hali yüzüne de yansıdı.

- Telekom’un molaları uzun sürünce Mehmet Emin Karamehmet ile Ertan Özerdem bu boşluklarda sohbete daldı. İkilinin neşeli sohbetleri dikkat çekti.

- Karamehmet molalarında sık sık kalemiyle oynarken, uzun molalardan birinde pet şişedeki suyu içtikten sonra şişeyi sonuna kadar kıvırdı.

- Karamehmet molalarda hiç yerinden kalkmadı. Bir ara yanındakilerin kalkmasıyla masada yalnız kaldı. Karamehmet’in gelen ikramları geri çevirerek sadece su içmesi dikkati çekti.





TT, Messenger’la taktik aldı



- Türk Telekom tarafında ise teklifleri Erem Demircan belirledi. Demircan sürekli Blackberry’sini kullandı. Şirket yetkilileri aldıkları molalarda odalarında atıştırdı.

- Teklifler verilirken Türk Telekom tarafı not tutmadı. Karamehmet detaylı not tuttu.

- Uzun süren ihale sırasında bir güvenlik görevlisinin kısa süreli baygınlık geçirdiği görüldü.

- Ertan Özerdem, TT ile rekabetin fiyatları çok yükselttiğini belirtti. Özerdem, “Türkiye’nin futbolunun ekonomik gerçekleri, bu parayı bence tam hak edecek durumda değil. Son 6 ayda Avrupa’da yapılan ihalelerde yüzde 10-15 civarında artış olurken, Türk futbolunda bu artış çok ilginç bir durum. Keşke Digitürk Genel Müdürü olacağıma futbolcu olsaydım” diye konuştu.





Karamehmet tebessüm etti



- Mehmet Emin Karamehmet, ihale çıkışında ‘fiyatı nasıl buldunuz’ sorusunu tebessümle ve ‘normal’ anlamına gelecek el işaretiyle yanıtladı.

- Kulüpler Birliği Başkanvekili Göksel Kılıçdağ, sonucu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kılıçdağ, bu sayede Türkiye’nin Avrupa’nın en değerli 5’inci ligi haline geldiğini ifade etti.





AÇIK ARTIRMA ŞU ŞEKİLDE GELİŞTİ:





Telekom: 221 milyon dolar

Digiturk: 222 milyon dolar

Telekom: 224 milyon dolar

Digiturk: 225 milyon dolar

Telekom: 228 milyon dolar

Digiturk: 229 milyon dolar

Telekom: 232 milyon dolar

Digiturk: 233 milyon dolar

Telekom mola aldı, 236 milyon dolar teklif etti

Digiturk: 237 milyon dolar

Telekom: 240 milyon dolar

Digiturk: 241 milyon dolar

Telekom: 244 milyon dolar

Digiturk: 245 milyon dolar

Telekom: 248 milyon dolar

Digiturk: 249 milyon dolar

Telekom: 252 milyon dolar

Digiturk: 253 milyon dolar

Telekom: 254 milyon dolar

Digiturk: 258 milyon dolar

Telekom: 259 milyon dolar

Digiturk: 263 milyon dolar

Telekom: 264 milyon dolar

Digiturk: 268 milyon dolar

Telekom ikinci molayı aldı, 269 milyon dolar teklif etti

Digiturk: 269 milyon 50 bin dolar

Telekom: 269 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 270 milyon dolar

Telekom: 270 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 271 milyon dolar

Telekom: 271 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 272 milyon dolar

Telekom: 272 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 273 milyon dolar

Telekom: 273 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 275 milyon dolar

Telekom: 275 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 277 milyon dolar

Telekom: 277 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 280 milyon dolar

Telekom: 281 milyon dolar

Digiturk: 283 milyon dolar

Telekom: 283 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 285 millyon dolar

Telekom üçüncü molayı aldı

Telekom üçüncü molayı aldı, 285 milyon 200 bin dolar teklif etti

Digiturk: 285 milyon 250 bin dolar

Türk Telekom: 285 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 285 milyon 550 bin dolar

Türk Telekom: 285 milyon 750 bin dolar

Digiturk: 286 milyon dolar

Türk Telekom: 286 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 287 milyon dolar

Türk Telekom: 287 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 288 milyon dolar

Türk Telekom: 288 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 289 milyon dolar

Türk Telekom: 289 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 290 milyon dolar

Türk Telekom: 290 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 291 milyon dolar

Türk Telekom: 291 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 292 milyon dolar

Türk Telekom: 292 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 293 milyon dolar

Türk Telekom: 293 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 294 milyon dolar

Türk Telekom: 294 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 295 milyon dolar

Türk Telekom: 295 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 296 milyon dolar

Türk Telekom: 296 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 297 milyon dolar

Türk Telekom 4. molayı aldı, 297 milyon 250 bin dolar teklif etti

Digiturk: 298 milyon dolar

Türk Telekom: 298 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 299 milyon dolar

Türk Telekom: 299 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 299 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 299 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 299 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 299 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 299 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 299 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 299 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 299 milyon 450 bin dolar

Digiturk: 299 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 299 milyon 550 bin dolar

Digiturk: 299 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 299 milyon 650 bin dolar

Digiturk: 299 milyon 700 bin dolar

Türk Telekom: 299 milyon 750 bin dolar

Digiturk: 299 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom: 299 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 300 milyon dolar

Türk Telekom: 302 milyon dolar

Digiturk: 303 milyon dolar

Türk Telekom: 305 milyon dolar

Digiturk: 306 milyon dolar

Türk Telekom: 306 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 306 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 306 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 306 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 306 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 306 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 306 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 306 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 306 milyon 650 bin dolar

Digiturk: 306 milyon 700 bin dolar

Türk Telekom: 306 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 307 milyon dolar

Türk Telekom: 307 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 307 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 307 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 307 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 307 milyon 250 bin dolar

Digiturk:307 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 307 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 307 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 307 milyon 450 bin dolar

Digiturk: 307 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 307 milyon 550 bin dolar

Digiturk: 307 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 307 milyon 650 bin dolar

Digiturk: 307 milyon 700 bin dolar

Türk Telekom: 307 milyon 750 bin dolar

Digiturk: 307 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom: 307 milyon 850 bin dolar

Digiturk: 307 milyon 900 bin dolar

Türk Telekom: 307 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 308 milyon dolar

Türk Telekom: 308 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 308 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 308 milyon 200 bin dolar

Digiturk: 308 milyon 250 bin dolar

Türk Telekom: 308 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 308 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 308 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 308 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 308 milyon 700 bin dolar

Digiturk: 308 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom: 308 milyon 900 bin dolar

Digiturk: 309 milyon dolar

Türk Telekom: 309 milyon 100 bin dolar

Digiturk: 309 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 309 milyon 300 bin dolar

Digiturk: 309 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 309 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 309 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 309 milyon 700 bin dolar

Digiturk: 309 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom 5. molayı aldı, 309 milyon 900 bin dolar teklif etti.

Digiturk: 310 milyon dolar

Türk Telekom: 310 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 310 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 310 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 310 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 310 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 310 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 310 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 310 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 310 milyon 450 bin dolar

Digiturk: 310 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 310 milyon 550 bin dolar

Digiturk: 310 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 310 milyon 650 bin dolar

Digiturk: 310 milyon 700 bin dolar

Türk Telekom: 310 milyon 750 bin dolar

Digiturk: 310 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom: 310 milyon 850 bin dolar

Digiturk: 310 milyon 900 bin dolar

Türk Telekom: 310 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 311 milyon dolar

Türk Telekom: 311 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 311 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 311 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 311 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 311 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 311 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 311 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 311 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 311 milyon 450 bin dolar

Digiturk: 311 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 311 milyon 550 bin dolar

Digiturk: 311 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 311 milyon 650 bin dolar

Digiturk: 311 milyon 700 bin dolar

Türk Telekom: 311 milyon 750 bin dolar

Digiturk: 311 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom: 311 milyon 850 bin dolar

Digiturk: 311 milyon 900 bin dolar

Türk Telekom: 311 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 312 milyon dolar

Türk Telekom: 312 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 312 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 312 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 312 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 312 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 312 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 312 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 312 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 312 milyon 450 bin dolar

Digiturk: 312 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 312 milyon 550 bin dolar

Digiturk: 312 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 312 milyon 650 bin dolar

Digiturk: 312 milyon 700 bin dolar

Türk Telekom: 312 milyon 750 bin dolar

Digiturk: 312 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom: 312 milyon 850 bin dolar

Digiturk: 312 milyon 900 bin dolar

Türk Telekom: 312 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 313 milyon dolar

Türk Telekom: 313 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 313 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 313 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 313 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 313 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 313 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 313 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 313 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 313 milyon 450 bin dolar

Digiturk: 313 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 313 milyon 550 bin dolar

Digiturk: 313 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 313 milyon 650 bin dolar

Digiturk: 313 milyon 700 bin dolar

Türk Telekom: 313 milyon 750 bin dolar

Digiturk: 313 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom: 313 milyon 850 bin dolar

Digiturk: 313 milyon 900 bin dolar

Türk Telekom: 313 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 314 milyon dolar

Türk Telekom: 314 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 314 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 314 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 314 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 314 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 314 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 314 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 314 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 314 milyon 450 bin dolar

Digiturk: 314 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 314 milyon 550 bin dolar

Digiturk: 314 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 314 milyon 650 bin dolar

Digiturk: 314 milyon 700 bin dolar

Türk Telekom: 314 milyon 750 bin dolar

Digiturk: 314 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom: 314 milyon 850 bin dolar

Digiturk: 314 milyon 900 bin dolar

Türk Telekom: 314 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 315 milyon dolar

Türk Telekom: 315 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 315 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 315 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 315 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 315 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 315 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 315 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 315 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 315 milyon 450 bin dolar

Digiturk: 315 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 315 milyon 550 bin dolar

Digiturk: 315 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 315 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 316 milyon dolar

Türk Telekom 6. molayı aldı, 316 milyon 50 bin dolar teklif etti.

Digiturk: 316 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 318 milyon dolar

Digiturk: 318 milyon 350 bin dolar

Türk Telekom: 318 milyon 400 bin dolar

Digiturk: 318 milyon 450 bin dolar

Türk Telekom: 318 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 318 milyon 550 bin dolar

Türk Telekom: 318 milyon 600 bin dolar

Digiturk: 318 milyon 650 bin dolar

Türk Telekom: 318 milyon 700 bin dolar

Digiturk: 318 milyon 750 bin dolar

Türk Telekom: 318 milyon 800 bin dolar

Digiturk: 318 milyon 850 bin dolar

Türk Telekom: 318 milyon 900 bin dolar

Digiturk: 318 milyon 950 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon dolar

Digiturk: 319 milyon dolar 50 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon 100 bin dolar

Digiturk: 319 milyon dolar 150 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon 200 bin dolar

Digiturk: 319 milyon dolar 250 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon 300 bin dolar

Digiturk: 319 milyon dolar 350 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon 400 bin dolar

Digiturk: 319 milyon dolar 450 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon 500 bin dolar

Digiturk: 319 milyon dolar 550 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon 600 bin dolar

Digiturk: 319 milyon dolar 650 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon 700 bin dolar

Digiturk: 319 milyon dolar 750 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon 800 bin dolar

Digiturk: 319 milyon dolar 850 bin dolar

Türk Telekom: 319 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 320 milyon dolar

Türk Telekom: 320 milyon 50 bin dolar

Digiturk: 320 milyon 100 bin dolar

Türk Telekom: 320 milyon 150 bin dolar

Digiturk: 320 milyon 200 bin dolar

Türk Telekom: 320 milyon 250 bin dolar

Digiturk: 320 milyon 300 bin dolar

Türk Telekom: 320 milyon 350 bin dolar

Digiturk: 320 milyon 400 bin dolar

Türk Telekom: 320 milyon 450 bin dolar

Digiturk: 320 milyon 500 bin dolar

Türk Telekom: 320 milyon 550 bin dolar

Digiturk: 320 milyon 600 bin dolar

Türk Telekom: 320 milyon 650 bin dolar

Digiturk: 320 milyon 700 bin dolar

Türk Telekom: 320 milyon 750 bin dolar

Digiturk: 320 milyon 800 bin dolar

Türk Telekom: 320 milyon 850 bin dolar

Digiturk: 320 milyon 900 bin dolar

Türk Telekom: 320 milyon 950 bin dolar

Digiturk: 321 milyon dolar

Türk Telekom 7. molayı aldı ve ihaleden çekildi.