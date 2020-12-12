Futbol ve basketbolda kulüpler geçmişini arıyor; milli takımlarda da tablo farklı değil!

Futbolda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'nin temsilcisi kalmazken, erkek basketbolundaki 9 temsilcimiz, 3 kupadaki 54 maçın sadece 18’ini kazanabildi.

Türk futbolunun Avrupa kupalarında son yıllardaki hızlı düşüşü devam ediyor. Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv'e deplasmanda 1-0 mağlup olup Avrupa Ligi'nden elenmesiyle 15 yıl aradan sonra takımlarımız ilk kez Avrupa kupalarında şubat ayını göremedi.

Türkiye'nin UEFA sıralamasında 13. basamağa gerilemesiyle kulüpler, 2022- 2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. İki sezon sonra Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme turu oynayacak. Türkiye söz konusu sezonda Avrupa Ligi gruplarına da doğrudan katılamayacak.

Sözcü gazetesinden Devrim Demirel'in haberine göre; Süper Lig'de 2020-21 şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması da kesin değil. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımın kendi liginde bu kupaya katılma hakkı elde edememesi durumunda, lig şampiyonumuz ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Basketbolda kulüpler geçmişi aratıyor

Türkiye, en popüler ikinci branş olan erkek basketbolunda da futboldan farklı bir görüntü çizmiyor. Türkiye’ye toplamda 9 Avrupa kupasının 5’ini kazandıran, son 10 yılda tüm organizasyonlarda iddialı olan temsilcilerimizin bu sezonki galibiyet oranı yüzde 33. Üç kupadaki 9 temsilcimizden sadece 2’sinin galibiyet sayısı mağlubiyet sayısından fazla: Anadolu Efes ve Türk Telekom.

Geçen sezon EuroLeague’de fırtına gibi esen Efes, 13 maçta (Biri Fenerbahçe’den) 6 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlıların bu mağlubiyetlerin 4’ünü İstanbul’da yaşaması dikkat çekiyor.



Fenerbahçe Beko ise, biri Efes’e karşı 5 galibiyet alabildi. Diğer rakiplerine karşı galibiyetten 2 kat fazla olan mağlubiyet sayısına sahip olan sarı-lacivertliler, son dönemin en kötü performansını sergiliyor.

Milli takımlarda da tablo farklı değil

En popüler iki branştaki milli takımlarımızın 2020’deki performansı, kulüp takımlarımızı aratmadı. A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi’nde 6 maça çıktı; 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi ile grup sonuncusu olarak C Ligi’ne düştü.

A Milli Basketbol Takımı da EuroBasket elemelerinde İsveç ve Hırvatistan’a yenildi; Hollanda önünde 1’er kez kazanıp kaybetti; 4 maçta 1 galibiyet 3 yenilgi yaşadı, grubunda son sırada kaldı.