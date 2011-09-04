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Futbol tribününde PKK kavgası!

Diyarbakırsporlu taraftarların zafer işaretlerine, Elazığsporlu taraftarlar 'PKK dışarı' sloganıyla karşılık verdi..

04 Eylül 2011 03:00

T24 - Diyarbakırsporlu taraftarların zafer işaretlerine, Elazığsporlu taraftarlar 'PKK dışarı' sloganıyla karşılık verdi. Olaylarda, 1'i polis 5'i Diyarbakırspor taraftarı olmak üzere 6 kişi yaralandı. 

Tunceli'de 1 teğmen ve 1 uzman çavuşun şehit olduğu günün akşamında Elazığspor, sezon açılışında Diyarbakırspor ile bir dostluk maçı yaptı. Dün saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı izlemek üzere Elazığ'a giden yaklaşık 25 Diyarbakırsporlu taraftar ile Elazığspor taraftarları arasında karşılıklı tezahüratlarla kapışma başladı.  



İlk yarı golsüz bitirken, karşılaşmanın 57'nci dakikasında Diyarbakırsporlu Cemal'in attığı gol ile Diyarbakırspor 1-0 öne geçti. 68'inci dakikada Diyarbakırspor'da Hikmet'in yerine oyuna giren Hakan, Elazığspor atağında ceza alanı içersinde ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi. Maçta başka gol olmadı. 

1-1 biten karşılaşmanın devre arasında yeşil- kırmızılı bazı taraftarların zafer işareti yapması üzerine, Elazığsporlu taraftarlar da 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'PKK dışarı' tezahüratları yapmaya başladı. Bunun üzerinde taraftarlar arasında karşılıklı olarak birbirlerine taş ve sert cisimler atılmaya başlandı. 

Polis, gerginliği önlemek için az sayıdaki Diyarbakırspor taraftarını misafir tribünün uzak köşesine götürmek istedi. Polis, zafer işareti yapan bazı taraftarlara copla müdahale etmesi üzerine arbede yaşandı. Karşılıklı atılan taş ve sert cisimler ve polis ile taraftar arasındaki arbede sonucu 1 polis başına isabet eden sert bir cisimle hafif, 5 Diyarbakırspor taraftarı da hafif olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. 

Yaralılara stat içerisindeki ambulansta bulunan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı polis memeru ise arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun ağır olmadığı bildirildi.  

Yaşanan olaylar üzerine polis tribünlerde sıkı güvenlik önlemi alırken Diyarbakırspor, teknik direktörü Recep Bayık da yeşil kırmızılı taraftarların olduğu bölüme giderek onları sakinleştirmeye çalıştı. Devam eden olaylar nedeniyle sahaya gelen takımlar yaklaşık 10 Dakika olayların yatışmasını bekledi. Olaylar yatıştıktan sonra karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Maçın 65'inci dakikasında Diyarbakırsporlu taraftarlar tedbir olarak, güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkarıldı.


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