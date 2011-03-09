Futbol tarihlerinde bir ilk

T24 - Filistinlilerin milli futbol takımı ilk kez kendi sahasında uluslararası bir turnuva dahilinde maça çıkıyor. 2012 Londra Olimpiyatları'nın elemelerinde Filistinliler, Batı Şeria'daki karşılaşmada Tayland'la oynayacak.



Filistin milli takımının bundan önceki maçları güvenlik gerekçesiyle hep Batı Şeria dışında oynanmak zorunda kalmıştı. Filistinli futbolcular, diğer takımların karşılaşmadığı zorluklarla başetmek durumunda. Oyunculardan bazıları Gazze'de oturan Filistinliler. Batı Şeria'da maça ya da idmana gitmek için bazen İsrailli yetkililerden izin alamadıkları oluyor. Filistin futbol takımı dünya sıralamasında 178'inci konumda. Rakibi Tayland ise 50'yi aşkın ülke daha önde sıralanıyor. Bundan önce Bangkok'ta sahaya çıkan Filistinliler, bu maçı 1-0 yenilgiyle bitirdiler. Eğer Londra Olimpiyatları'nda oynamak istiyorlarsa, Filistin takımının kendi sahasındaki maçı kazanması şart. Fakat bu maçı kaybetseler bile, Filistinli siyasetçiler mutlu.



İlk kez Batı Şeria'da karşılaşmaya izin verilmesini, devlet olma yolundaki uzun yolda atılan adımlardan biri olarak görüyorlar.





