Futbol tarihinde bir ilk!

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, 2019 Copa America'da boy gösterecek.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Asya temsilcisi, Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı ve 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyonda mücadele edecek.

Turnuvada "sürpriz konuk" olarak yer alacak Katar'ın yanısıra Güney Amerika dışından Çin, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Meksika'nın da kupaya davet edildiği ve bu ülkelerin katılımlarının ilerleyen günlerde onaylanacağını bildirildi.

Tarihinde ilk kez 16 takımla oynanması planlanan Copa America'da ev sahibi Brezilya, Arjantin, Uruguay, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Venezuela, Bolivya ve Ekvador da şampiyonluk mücadelesi verecek.