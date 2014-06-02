T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Futbol taraftarlarına saldırı

Nijerya’da teröristler bu kez de futbol taraftarlarını hedef aldı. Mubi kentinde düzenlenen saldırıda en az 30 kişi öldü. Hafta sonu ülkedeki saldırılar 100’den fazla cana mal oldu.

02 Haziran 2014 12:11

Nijerya hafta sonu yine çok sayıda bombalı saldırının hedefi oldu. Ülkenin kuzey doğusundaki Mubi
kentinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Ancak saldırının merkezi konusunda çelişkili açıklamalar
geldi. Bir polis memuru bombanın bir futbol maçından sonra seyirciler spor merkezinden ayrılırken
patlatıldığını açıklarken, başka kaynaklar da futbol maçının televizyonda gösterildiği bir lokalde
patlama meydana geldiğini bildirdi.
Kurban sayısı konusunda da kesin rakamlar bilinmiyor. Görgü tanıkları en az 30 ölü bulunduğunu
belirtirken, ajanslar ölü sayısının 60 olabileceğini bildiriyor.
Saldırının İslamcı terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlendiği düşünülüyor. Boko Haram, Mubi
kentinde daha önce de çok sayıda saldırı düzenlemişti.
Ülkede hafta sonu Mubi kenti dışındaki pek çok bölgede yine
saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda
100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği
bildiriliyor.
Kaçırılan rahip ile rahibe serbest
Öte yandan Nijerya basınına göre, komşu ülke Kamerun’da Boko Haram üyesi 40 militan, ordunun
operasyonunda öldürüldü. İslamcı terör örgütü, Kamerun’da aylar önce kaçırılan İtalyan bir rahip ile
Kanadalı bir rahibeyi serbest bırakmıştı.
İtalyan hükümeti Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya'ya bu "olağanüstü" arabuluculuk çalışması
için
teşekkür etti. Operasyonda İtalyan gizli servisi ve Kanada hükümetinin de yer aldığı belirtildi. Ancak
fidye parası ödenip ödenmediği bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NijeryaMubiBoko HaramHaram MubiKamerun Boko HaramKamerunKanadalıKamerun Devlet Başkanı Paul BiyaKanadaWelle Türkçe dpa/AFP BS/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24