Futbol taraftarlarına saldırı

Nijerya hafta sonu yine çok sayıda bombalı saldırının hedefi oldu. Ülkenin kuzey doğusundaki Mubi

kentinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Ancak saldırının merkezi konusunda çelişkili açıklamalar

geldi. Bir polis memuru bombanın bir futbol maçından sonra seyirciler spor merkezinden ayrılırken

patlatıldığını açıklarken, başka kaynaklar da futbol maçının televizyonda gösterildiği bir lokalde

patlama meydana geldiğini bildirdi.

Kurban sayısı konusunda da kesin rakamlar bilinmiyor. Görgü tanıkları en az 30 ölü bulunduğunu

belirtirken, ajanslar ölü sayısının 60 olabileceğini bildiriyor.

Saldırının İslamcı terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlendiği düşünülüyor. Boko Haram, Mubi

kentinde daha önce de çok sayıda saldırı düzenlemişti.

Ülkede hafta sonu Mubi kenti dışındaki pek çok bölgede yine

saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda

100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği

bildiriliyor.

Kaçırılan rahip ile rahibe serbest

Öte yandan Nijerya basınına göre, komşu ülke Kamerun’da Boko Haram üyesi 40 militan, ordunun

operasyonunda öldürüldü. İslamcı terör örgütü, Kamerun’da aylar önce kaçırılan İtalyan bir rahip ile

Kanadalı bir rahibeyi serbest bırakmıştı.

İtalyan hükümeti Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya'ya bu "olağanüstü" arabuluculuk çalışması

için

teşekkür etti. Operasyonda İtalyan gizli servisi ve Kanada hükümetinin de yer aldığı belirtildi. Ancak

fidye parası ödenip ödenmediği bilinmiyor.

