'Futbol takımını' kaçırıp, öldürdüler!

Venezuela'nın batı kesimindeki sınır eyaleti Tachira'da Kolombiya amatör futbol takımının en az 10 genç oyuncusu ölü bulundu.Futbolcuları kaçırıp öldürdüler/Foto Galeri
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Ramon Carrizales gazetecilere, Ulusal Özgürlük Ordusu (ELN) askerleri tarafından kaçırılan Kolombiyalı futbolcuların 10'unun cesedinin bulunduğunu, bir futbolcunun ise ağır yaralı hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Bir futbolcunun da kayıp olduğu belirtildi.
Los Maniceros futbol takımının genç oyuncuları, 11 Ekimde maç için geldikleri Venezuela'da kaçırılmıştı.