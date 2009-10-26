'Futbol takımını' kaçırıp, öldürdüler!

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Ramon Carrizales gazetecilere, Ulusal Özgürlük Ordusu (ELN) askerleri tarafından kaçırılan Kolombiyalı futbolcuların 10'unun cesedinin bulunduğunu, bir futbolcunun ise ağır yaralı hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Bir futbolcunun da kayıp olduğu belirtildi.Los Maniceros futbol takımının genç oyuncuları, 11 Ekimde maç için geldikleri Venezuela'da kaçırılmıştı.