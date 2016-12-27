Futbol takımı ve taraftarlarını taşıyan tekne alabora oldu; 9 kişi yaşamını yitirdi

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın güneybatısındaki Albert Gölü'nde bir futbol takımı ve taraftarları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 9 kişi öldü.

Buliisa bölgesinde görevli üst düzey emniyet yetkilisi Rutagira John, 18 kişilik tekneye 45 kişinin bindiği bilgisini aktararak, görgü tanıklarının teknede bulunanların çoğunun yakınlardaki bir bölgede oynanan futbol maçını izlemeye gittiğini, tekne kaptanı dahil bir çoğunun sarhoş olduğunu söylediğini belirtti.

John, teknedekilerin üzerinde can yeleği bulunmadığını ve çeşitli müzik aletleri ile teknenin bir tarafına oturduklarını dile getirdi.

BBC’nin haberine göre; futbol takımı Buliisa bölgesi ekiplerinden. Kazanın, takım ve taraftarların Noel günü maçı için Hoima bölgesine giderken yaşandığı öğrenildi.

Uganda'nın merkezindeki Victoria Gölü'nde de 2 gün önce bir tekne kazası meydana gelmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Albert Gölü'nde yaşanan tekne kazalarında 2000 yılından bu yana 250 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.