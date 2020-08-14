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Spor

Futbol Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin itirazına ret

14 Ağustos 2020 08:59

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine yaptığı itirazı reddetti.

Kuruldan yapılan açıklamada ''Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.'' denildi.

 

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