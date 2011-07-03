-FUTBOL SORUŞTURMASINDA 50 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü koordinesinde başlatılan, Spor Toto Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig'in 2010-2011 sezonuna yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen ve 2010 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Eskişehir, Sivas, Giresun, Diyarbakır, Mersin ve Bolu'da bu sabah başlatılan operasyon sonucu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eskişehirspor Sportif Direktörü Ümit Karan, Diyarbakırspor eski Başkanı Abdurrahman Yakut, Altay Kulüp Müdürü Erman Ertaş, teknik direktör Levent Eriş, futbolcu menajerleri Tarık Özertem, Özden Arslan ve Serdar Berkin, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeni Volkan Bahçekapılı, Giresunspor Başkanı Ömer Ülkü, Giresunspor eski yöneticisi Hakan Karaahmet, Giresunspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özden Tütüncü, Mersin İdmanyurdu Kulübü Asbaşkanı Beşir Acar ile tribün lideri Murat Tanış, Gençlerbirliği eski yardımcı antrenörü Cengiz Demirel, futbolcular Emmanuel Emenike, Korcan Çelikay, Mehmet Yıldız, Sezer Öztürk, Mahmut Boz, Türkiye Futbol Federasyonundan 3 yetkili, bazı menajer ve kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. 2010 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde, adı geçen kulüplerin 2010-2011 sezonuna yönelik bütün maçlarının incelendiği bildirildi.