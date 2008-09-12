Futbol sevgisi göç ettirdi

Futbol tutkusunun peşinde yollara düşen 14 yaşındaki kız, Türkiye Bayanlar Futbol Ligi takımlarından Mersin Gücü Cengiz Topelspora transfer oldu. Kızlarını yalnız bırakmak istemeyen aile de Giresun'dan Mersin'e göç etti.



Yeşil sahalardaki yeteneği ile dikkati çeken ve adım atar atmaz topla buluştuğunu belirten Mihriban Kılıç, Mersin Gücü Cengiz Topelsporun teklifini cazip bulunca, ev hanımı annesi ve bir kardeşi ile memleketinden yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Mersin'e yerleşti.



Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Mustafa Kemal Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda okurken futbol tutkusunun peşinden geldiği Mersin'de, yeni bir hayat kurmanın mutluluğunu yaşayan Kılıç, eğitimini ise kaydını yaptırdığı Mersin Cemile Hamdi Ongun Lisesi'nde sürdürecek.



Forvet oyuncusu Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği futbolda profesyonelliğe geçerek hayalini gerçekleştirdiğini, bundan sonraki hedefinin ise Milli Takıma girmek olduğunu söyledi.



Hızı ve futbol yeteneğinden etkilenen Giresun'daki okulunun beden eğitimi dersine giren öğretmeninin diğer futbola meyilli arkadaşlarının da katılımıyla bayan futbol takımı kurduğunu anlatan Kılıç, şöyle devam etti: "Öğretmenimizin kurduğu takımla önemli başarılara imza attık. Ardından Nevşehir'de düzenlenen turnuvaya katıldık. Bu sırada Mersin Gücü Cengiz

Topelsporun antrenörü Özgür Alkan, çok yetenekli olduğumu ve gelecekte iyi bir futbolcu olabileceğini söyleyerek, transfer teklifinde bulundu."



Kendisine daha önce de Trabzonspordan teklif geldiğini, hem iyi bir kulüp hem de yaşadığı şehre yakın olması nedeniyle buna sıcak baktığını ifade eden Kılıç, "fakat, Özgür hocanın teklifi de ilgimi çekti. Bir haftalığına geldiğim Mersin'de, kulüp ve arkadaşlık ortamı hoşuma gitti. Kenti de çok beğendim. Ayrıca eğitimimi sürdürmem konusunda da destek verileceği belirtilince, teklifi değerlendirmeye karar verdim" dedi.



Anne desteği



Gelen teklifi öncelikle annesi Suna Kılıç'a aktardığını belirten Mihriban Kılıç, "Annem, ilk başlarda pek sıcak bakmasa da benim isteğim karşısında 'eğer sen çok istiyorsan ve mutlu olacaksan önünü kesmem. Aksine her zaman yanında olur, senin için hangisi iyiyse onu yaparım' diyerek destek verdi"dedi.



Annesinin desteğini aldıktan sonra kulüple sözleşme imzalayarak hayalini süsleyen profesyonelliğe adım attığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu: "Göstereceğim performansla Milli Takım formasını giymeyi hedefliyorum. Bu hedefime ulaşmak için mücadele ederken annem ve kardeşim de yanımda olacak. Çünkü, onların Mersin'de rahat bir şekilde yaşaması için kulübüm gerek ev gerekse iş konusunda destek verecek. Böylece ailemle yeni bir hayata başlarken, bir yandan futbol oynayıp bir yandan da eğitimimi sürdürebileceğim."



Türkiye'den Fenerbahçeli Kazım Kazım, yurt dışından ise İngiltere'deki FC Chelsea'de oynayan Shaun Wright-Phillips'i kendine örnek aldığını vurgulayan Kılıç, "kız olmama karşın futbol uğruna küçük yaşta yollara düştüm. Ama bir gün gelecek Türkiye'de herkes beni konuşacak" diye konuştu.





Aileler kız çocuklarına destek vermeli



Teknik Direktör Özgür Alkan da, Kılıç'ın Nevşehir'deki turnuvada yeteneği ve sergilediği performansla gelecek vaat eden bir oyuncu olduğunu gösterdiğini söyledi. Bunun üzerine kendisi ile görüşerek transfer teklifinde bulunduğunu anlatan Alkan, "böylesine yetenekli bir futbolcunun hem şampiyonluğu hedefleyen takımımıza hem de Milli Takım'a önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.



Türkiye'de bayan futbolunun oldukça geri kaldığını savunan Alkan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) son zamanlarda yaptığı çalışmalarla bayan futbolunun atağa geçtiğini ancak, ailelerin kız çocuklarına vereceği destekle bunun daha da ivme kazanacağını kaydetti.