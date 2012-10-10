Futbol sendikası Futbol-Sen kuruldu

Sendikayı kurmak için uzun süredir çalıştıklarını kaydeden kurucu üye Hakan Erhalaç, 08 Ekim'de Ankara Valiliği'ne verilen dilekçe ve karşılığında alınan 'alındı belgesi' ile Futbol-Sen'in resmen kurulduğunu ifade etti.

Futbol-Sen'in kurulduğunu bildiren basın açıklamasında, ''Tüm futbol çalışanlarının yanındayız'' sloganı ile yola çıkıldığı belirtilerek, ''Yüce bir değer olan emeğin, alın terinin, futbol çalışanları açısından da uygulanması, futbol çalışanlarının gerçek ve profesyonel anlamda işçi sayılması, bu yönde oluşturulacak komisyonlarca spor iş yasasının çıkarılması veya halihazırdaki iş yasasına futbol çalışanlarının da dahil edilmesini ve futbolun ana öznesi futbol çalışanlarının oynanan futboldan elde edilen naklen yayın, sponsorluk gibi gelirlerden hak ettikleri oranda pay almasını sağlamaktır'' denildi.

Futbol-Sen'in kurucu üyelerinin ise Vedat Türker (TFF futbolcu temsilcisi), Hakan Erhalaç (teknik direktör), Vehbi Haluk Bulgurlu (teknik direktör), Rahim Zafer (teknik direktör), Olcay Onur Öztürk (TFF futbolcu temsilcisi), İhsan Mert (profesyonel futbolcu), Murat Bölükbaşı (teknik direktör), Ümit Yavuz (futbolcu), Metin Karagöz (teknik direktör), Abdullah Eryiğit (futbolcu) olduğu bildirildi.

Kurucu Üye Hakan Erhalaç, yeni kurulan sendikanın tüm futbol çalışanlarının yanında olacağını söyledi.

Futbol sektörünün her geçen gün büyüdüğünü ve bunda bütün çalışanların emeğinin olduğunu belirten Erhalaç, şunları söyledi:

''Futbol çalışanlarının emeğinin karşılığını almasını hedefliyoruz. İşçi olarak kabul edilmeleri gerekir. Sektör bu kadar profesyonelleşmişken bütün futbol çalışanlarının profesyonel sayılmaması doğru değil. Birkaç eksik evrak olduğu ve tamamlamamız gerektiği, ancak üye kaydı yapabileceğimiz söylendi. Sloganımız 'Tüm futbol çalışanlarının yanındayız' olacak. Futbol-Sen'in önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ve bu alandaki boşluğu dolduracağını düşünüyoruz.''