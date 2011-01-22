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Dünya

FUTBOL SAHASINDA ÇETE SAVAŞI GUATEMALA CITY (A.A)

22 Ocak 2011 11:03

-FUTBOL SAHASINDA ÇETE SAVAŞI GUATEMALA CITY (A.A) - 22.01.2011 - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir futbol sahasında rakip çeteler arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.  Polis sözcüsü Donald Gonzalez, başkent Guatemala City'de Ciudad Real sahasında dün gece maç oynandığı sırada rakip çeteler arasında çatışma çıktığını, olayda 4 kişinin öldüğünü, 10 yaşındaki bir kız çocuğu dahil olmak üzere 13 kişinin yaralandığını söyledi.  Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında futbolcuların da bulunduğu belirtildi.

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