-FUTBOL SAHASINA BASKIN: 14 ÖLÜ TEGUCIGALPA (A.A) - 31.10.2010 - Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın kuzeyindeki San Pedro Sula kentinde futbol sahasına araçlarla giren silahlı grup ateş açtı. Kentin yoksul kesimlerinin yaşadığı dış semtlerinden birinde düzenlenen saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Honduras Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Leonel Sauceda, 10 kişinin olay yerinde, 4 kişinin hastaneye götürülürken öldüğünü söyledi. Yaralı sayısının ölü sayısından fazla olduğu kaydedildi. Uzun namlulu silahlar taşıyan zanlıların 5 kişi olduğunun tahmin edildiği, grubun futbol sahasına iki araçla girdiği belirtildi. Saldırının nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi. San Pedro Sula'da ABD'ye gönderilmek üzere kokain üreten çetelerin birbirleriyle sık sık çatıştığı biliniyor.