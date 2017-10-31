"Futbol sahalarındaki küfürler için Adli Tıp ile ortak çalışma" iddiası; ilk futbolcu Fernando Muslera!

Süper Lig'de küfür olaylarını bitirmek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yetki verdiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi ile ortak çalışma yürüteceği ileri sürüldü. Yeni uygulamanın ilk muhatabının da Trabzonspor maçında İspanyolca küfrettiği öne sürülen Fernando Muslera olacağı iddia edildi.

Saha içinde futbolcuların ettikleri küfür yabancı dilde olsa dahi, bir oyuncunun ağzından çıkan sözcüklerin küfür olup olmadığı ve kime edildiği Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi dudak okuma uzmanları ve Adli Tıp kurumlarınca karara bağlanacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaşlı Caner Erkin'in küfürden dolayı 6 maç ceza alması ile birlikte Türk futbolunda yeni bir tartışma başladı.

1) Bu cezalar nasıl verilecek?

2) Futbolcunun küfür ettiği nasıl tespit edilecek?

3) Futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) kim sevk edecek?

4) Futbolcu yabancı dilde küfür ediyorsa bu nasıl tespit edilecek?

Bu tartışma devam ederken, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın (iddiaya göre) küfürü gündeme oturdu: – Caner'e 6 maç ceza verildi, bakalım Muslera'ya ne ceza verecekler?

Hürriyet, bu konuyu araştırdı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önde gelen isimleri ve hukukçularıyla konuştu. Ortaya ilginç bir sonuç çıktı: Futbolumuzda küfüre verilecek cezanın kriterleri henüz belirlenmedi… Dilerseniz şimdi tüm detaylarıyla anlatmaya başlayalım. Ama önce bir konuyu aydınlığa kavuşturalım…

Futbolcuları, disiplin suçlarından dolayı Disiplin Kurulu'na hangi birim gönderiyor? Yanıtı gayet basit: Disiplin müfettişleri. Bu müfettişler, hakem, temsilci ve gözlemcilerden gelen raporlarla birlikte artık yayıncı kuruluştan alınan görüntüleri inceliyorlar ve ona göre karar alıp oyuncuyu Disiplin Kurulu'na sevk ediyorlar. Başkan ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesinin böyle bir yetkisi yok. Ayrıca, disiplin müfettişleri herhangi bir olayda PFDK'ye sevk etmeye gerek görmese dahi, PFDK re'sen bu olayı gündemine alıp ceza verebilecek.

Beşiktaşlı Caner Erkin'in TV görüntülerinden 6 maç ceza almasının ardından yakın çekimler taraftarların dikkatinden kaçmıyor.

Şimdi gelelim Disiplin müfettişlerinin nasıl karar alacaklarına…

Artık yeni bir sloganı olacak bu müfettişlerin: · Şüphelendiğin her şeyi (eylemi) Disiplin Kurulu'na gönder. Kararı o kurul versin? Peki Disiplin Kurulu nasıl karar alacak? Bunu da Muslera örneğinden yola çıkarak anlatalım:

Muslera küfür mü etti? Ettiyse kime etti? 1-) Kendi kendine mi? 2-) Hakeme mi? 3-) Takım arkadaşına mı? 4-) Rakibe veya rakip takıma mı? 5-) Seyirciye mi? Bunların kararını almak ve verilecek cezayı belirlemek artık Disiplin Kurulu'nun elinde.

Disiplin Kurulu kararı alırken nelere dikkat edecek, kimlerden nasıl yardım alacak? Şunu belirtelim, federasyon tarafından, Disiplin Kurulu'nun önü tamamen açılmış durumda. Kurul, her türlü araştırmayı yaptırmaya ve uzman kişilerle çalışmaya yetkili olacak.

Yabancı dilde sarf edilen bir sözün küfür olup olmadığı, küfür ise ne dendiği, kime edildiği Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi, dudak okuma uzmanları, ve Adli Tıp gibi kurumlarla çalışılarak karar bağlanacak.

Buradan çıkan sonuçlardan sonra kurul, edilen küfüre göre bir ceza belirleyecek.