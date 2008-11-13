Avrupa Şampiyonası'nın 1 numarası, Dünya Kupası elemelerinde ay-yıldızlılar ile yapacağı maçı 90 bin kişilik arenaya alıp, seyirci baskısı ve müthiş atmosferle gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Ayrıca Medeniyetler İttifakı'nın fikir babaları Erdoğan-Zapatero ikilisiyle, tribünden dostluk ve barış mesajları verilmesi de planlanıyor







"Futbol sadece futbol değildir" sözü, İspanya ile Türkiye arasında 2009'da oynanacak Dünya Kupası eleme maçında bir kez daha ortaya çıkacak. 28 Mart'taki karşılaşma için özel planlar yapan İspanyollar'ın, grubun bu önemli randevusunu Real Madrid'in 90 bin kişilik Bernabeu Stadı'na almayı amaçladıkları öğrenildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; sportif anlamda, Türkiye karşısında alınacak galibiyetin, Dünya Kupası'na katılmanın bir garantisi olacağını bilen İspanya Federasyonu, "futbolun mabedi" olarak değerlendirilen Bernabeu'da seyircisiyle büyük bir kutlama yapmayı düşünüyor. Federasyonun, bugüne kadar sadece üst düzey Milli Takım maçlarının oynandığı Santiago Bernabeu Stadı'nda, taraftarın yarattığı müthiş atmosferin, Türkiye karşısında da oluşması istediği öğrenildi.



Ancak İspanyollar bu maçı sadece bir futbol karşılaşması olarak değerlendirmiyor. Siyasal anlamda da dünyaya bir mesaj iletmeyi hedefleyen ev sahibi, maçın Bernabeu'ya alarak, "Medeniyetler İttifakı"nın kurucusu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Zapatero'yu bir araya getirip, dostluk ve kardeşlik için bir gövde gösterisi düzenleyecek.



Bu ittifakı çatısında bulunduran Birleşmiş Milletler'in üst düzey yetkililerinin de karşılaşmaya davet edilmesinin planlandığı ifade edildi. İstanbul'da yapılacak rövanşta da aynı yolun izleneceği, bu konuda da İspanya ve Türkiye'nin yakın ilişki içerisine gireceği vurgulandı.



90 bin kişilik futbol mabedi



İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Santiago Bernabeu Stadı'nın ev sahibi, Real Madrid'dir. 1947 yılında açılıp, 1953'te 120 bin taraftar kapasitesine ulaşan stat, yenilenme çalışmaları sonucunda bugün 90 bine yaklaşmaktadır. Stat, 2010 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği de yapacaktır.



Dört yılda 3 milli karşılaşma



İspanya açısından büyük önem taşıyan Santiago Bernabeu Stadı, en son 17 Kasım 2007'de bir milli maça ev sahipliği yaptı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde, İspanya açısından büyük önem taşıyan maçta ev sahibi rakibini tek golle geçmeyi bildi. 27 Mart 2007'de de aynı sahada Danimarka'yı 2-1 ile geçen İspanya'nın, bu maça kadar en son 2004'ün 17 Kasım'ında İngiltere ile oynadığı ve 1-0 galip geldiği açıklandı.





Medeniyetler İttifakı nedir?



Medeniyetler İttifakı, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Hükümet Başkanı Zapatero tarafından önerilen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından benimsenen ve "Birleşmiş Milletler 2005 Zirvesi"nde devlet ve hükümet başkanları tarafından da desteklenen önemli bir projedir.



Dünya üzerinde ortaya çıkan "medeniyetler çatışması"na nokta koymayı esas alan, din, dil, ırk fark etmeden tüm dünyayı kucaklayan bir proje olarak varlığını sürdürmektedir. Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın ile UNESCO eski Genel Direktörü Federico Mayor, ittifakın eşbaşkanlığında bulunmaktadır.



