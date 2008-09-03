Futbol oynarken de oruç tutuyor

Katar'daki Al-Nasr futbol kulübünün konuğu olduğu dönemde ortaya çıkan fotoğraflarında namaz kılıyor ve Kuranı Kerim’den ayetler okuyor



Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Anelka’nın 2004 yılında müslümanlığı seçtiği yılki fotoğrafları ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde tatil yaparken İslamiyet’i seçen yıldız futbolcu daha sonra sık sık islam ülkelerini gezip buralarda İslamiyet ile ilgili bilgiler topladı. Katar'daki Al-Nasr futbol kulübünün konuğu olduğu dönemde ortaya çıkan fotoğraflarında namaz kılıyor ve Kuranı Kerim’den ayetler okuyor.

Kulüp Anelka'nın kendilerini ziyaretinde hem O'na transfer teklifi yaptı hem de bol bol camileri gezdirip ibadet imkânı sağladı. Cami ziyaretlerinin birinde Anelka başına takke takıp, beyaz ihram giydi. Takke ve ihramlı Anelka Katar’daki bir camide yanında Al Nasr kulübünün yetkilileri ve onların çocukları ile fotoğraf çektirdi.

Müslüman olduktan sonra ismini de Bilal Abdüssalem olarak değiştiren Fransız futbolcu, İslamiyet ve Ramazan ile ilgili düşüncelerini de şöyle açıklıyor:

"İslamiyet bir yaşam tarzı... İslamiyeti seçtim çünkü benim hayatıma en uygun yaşam tarzı islamdı, bu şekilde kendimi bulabildim ve kendimi rahat hissettim, islamiyet tamamen benim özelimdir. Ramazan ayına saygım çok büyük, Ramazan aylarında oruç tutmak o kadar zor bir şey değil, aslında hiç zor değil, ben tuttum, hem de çok kez, Ramazan aylarında oruç tutup, futbol oynamanın hiçbir zararını görmedim"