Futbol otoriteleri ne dedi?

T24 - 'Futbolda şike' iddialarıyla ilgili, spor yazarları ve yorumcular genel olarak şaşkın olduklarını ifade ettiler.



Futbolda şike' iddialarına yönelik spor yazarları ve yorumcular ne dedi?



TURGAY ŞEREN

Aziz Yıldırım Bey benim çok sevdiğim bir isimdir. Onun böyle bir olaya karılaştığını hiç zannetmiyorum. Zaten Fenerbahçe´nin ve Aziz Yıldırım´ın böyle bir olaya ihtiyaçları yok, gereği de yok. Ama bu neden böyle bir şey olmuş, ben de televizyondan izledim. Hayretler içinde kaldım. İmkanım olsa yanına gider kendisini teselli ederim. Çünkü bu sonunda herhalde en ufak bir yanlışı olmadığı çıkacaktır.



ALİ ŞEN

İnanılır gibi değil. Şu anda konuşmak için çok erken. Biz sadece son dakika gelişmeleri takip ediyoruz... Çok şaşkınım.



KANAT ATKAYA

Olay üzerine detaylı analiz yapılacak bir şey değil. Ne olduğunu tam olarak anlamak gerekiyor. Trabzonspor’un bir takım iddiaları vardı. Sedat Peker bağlantısı konuşuluyor. TFF’nin de dışarı bırakılması olayın polis tarafından yürütülüyormuş gibi görünüyor.



ÖMER ÜRÜNDÜL

Öncelikle çok büyük bir olay… Gerçekten bende şaşkınlıkla izliyorum gelişmeleri. Çok ciddi boyutta da futbolda bir deprem diyebiliriz Türk futbolu için. Tabi ki gelişmeleri izleyeceğiz, fikir belirtmek için henüz erken. Ama bu düzeyde bugüne kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. İlk defa bu boyutta bir şey olması işin çok büyük boyutlarda olduğunu gösteriyor.



BÜLENT YAVUZ

Detayını çok iyi bilmiyorum. İtalya´da bunu benzer bir operasyon yapılmıştı. Yıllardır Türk futbolunda teşvik pirimi, şike hep konuşuldu. Ama ne kadarı doğru bilemiyoruz. İlerleyen saatlerde ayrıntılar ortaya çıktıkça daha da net konuşabiliriz.