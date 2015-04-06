‘Futbol maçlarının ertelenmesi çözüm değil’



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe futbol kulübü kafilesinin Trabzon'da silahlı saldırıya uğramasının ardından Spor Toto Süper Lig'de tüm maçların bir hafta ertelenmesine karar verdi. Süper Lig'de 27. hafta maçlarının 1 hafta ertelenmesi sonrasında, bu hafta içerisinde oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları da bir hafta süreyle ertelendi. Deutsche Welle Türkçe Servisi'ne konuşan uzmanlar futbol dünyasındaki sorunların ligleri ertelemekle çözülemeyeceğini ifade ederek, spor kulübü başkanlarının bir araya gelip tribünlere sıcak mesajlar vermesi gerektiğini vurguluyor.

Fenerbahçe: Olay aydınlanana kadar oynamayız

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün Çaykur Rizespor maçı sonrasında Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırıya uğraması, Türkiye'de gündemi değiştirdi. Geçen hafta Çağlayan'da DHKP-C militanlarının silahlı saldırısıyla sarsılan Türkiye, hafta sonu Fenerbahçe'ye yapılan silahlı saldırıyla bir kez daha şoke oldu. Saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, saldırı sonrasında futbol dünyasında bir süredir yaşanan gerilim de gündeme oturdu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, yönetim kurulu adına açıklama yapan Deniz Tolga Aytöre, "Olay aydınlanana kadar 'futbol oynamak' gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları ertelendi

Ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in katılımı ile Riva'da yer alan TFF Merkezi'nde büyük bir zirve gerçekleştirildi. Toplantının ardından Bakan Kılıç, Demirören ve Gümüşdağ Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanları ile bir araya geldi. Kulüp başkanlarıyla yapılan toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de maçların bir hafta süreyle ertelendiği açıklandı. Süper Lig'de 27. hafta maçlarının 1 hafta ertelenmesinden sonra bu hafta içerisinde oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları da bir hafta ertelendi. Kupadaki çeyrek final rövanş maçlarının 14, 15, 16 Nisan'da oynanacağı duyuruldu.

“4 kulüp başkanı biraraya gelmeli”

Ancak TFF'nin ligi erteleme kararı, futbol dünyasında farklı yorumlara neden oldu. DW Türkçe Servisi'ne konuşan uzmanlar, silahlı saldırı sonrasında futbol dünyasını bir hafta süreyle dondurmanın doğru olmadığı görüşünde. Spor Yorumcusu Faik Çetiner, Süper Lig'in tamamında maçların ertelenmesinde Fenerbahçe'nin maçlara çıkmama kararının etkili olduğunu belirterek, “Maça çıkmamakla, siyah bant takmakla bu sorunlar çözülmez. Hayat olağan akışıyla devam etmeliydi. Böylelikle saldırıyı gerçekleştirenlerin istekleri yerine gelmiş oldu” diyor. Türk futbol dünyasındaki sorunların öncelikle 4 büyük kulüp başkanının bir araya gelip sıcak mesajlar vermesiyle çözüm yoluna girebileceği değerlendirmesinde bulunan Çetiner, “Daha bir fotoğraf karesine bile giremiyorlar. O zaman bu sorunlar ve ithamlar nasıl çözülecek? Başkanlar böyle davranmaya devam ederse, tribünlerdeki gerilim de düşmez” diye konuşuyor.

"Kulüplerin başına futbolu bilenler gelmeli"

Spor yorumcusu Altan Tanrıkulu'ya göre ise sorunların temelinde kulüp başkanlarının futbol dünyası dışından gelmesinin rolü büyük. Erteleme kararında diğer kulüplerin de bir haftalık aradan faydalanmak istemesinin de etkili olduğunu öne süren Tanrıkulu, “Şampiyonluk için çok yoğun bir mücadele var. Diğer kulüpler yalnızca Fenerbahçe'ye verilecek bir haftalık ertelemenin haksızlık olacağını düşünmüş olabilir” diyor. Fenerbahçe'ye destek vermek için Süper Lig'in tamamen ertelenmesine gerek olmadığını ifade eden Tanrıkulu, şunları söylüyor: “Türkiye kamuoyu, geçen hafta bir savcının öldürülmesini bile bir hafta geçmeden unuttu. Fener'e düzenlenen saldırı da unutulurdu. Ama şimdi günlerce tartışma programlarında bu konu konuşulacak. Türkiye'de şu an 18 kulüp başkanına baktığımızda, futboldan gelen kimsenin olmadığını görüyoruz. Oysa AB'de böyle değil. Bir an önce kulüplerin üst yönetimine futboldan gelen, futbolu bilen insanların getirilmesi gerekiyor.”