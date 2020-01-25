Futbol maçlarında Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.”

Deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye Spor FK’nın 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta saat 13.30’da Pendik Stadı’nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup’ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası’ndaki saat 13.00’te başlayacak olan Elazığ Belediye Spor FK-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak.