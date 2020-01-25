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Spor

Futbol maçlarında Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak

25 Ocak 2020 10:25

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında TFF, hafta sonu oynanacak tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Ayrıca Elazığ şehrinin iki profesyonel takımının oynayacağı maçlar da ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.”

Deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye Spor FK’nın 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta saat 13.30’da Pendik Stadı’nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup’ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası’ndaki saat 13.00’te başlayacak olan Elazığ Belediye Spor FK-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak.

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