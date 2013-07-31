'Futbol maçları gündüz oynansın; içki seyirciyi agresifleştiriyor'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Başkanı Yıldırım Demirören, sporda şiddet olaylarının sadece taraftarları ilgilendirmediğini, bunun piramit olarak aşağı doğru gittiğini belirterek, “Kulüplerimizden rica ediyorum, maçlar gündüz oynansın. Gece oynandıkça işin içine içkiye kadar her şey giriyor ve seyirci daha agresif oluyor. Bunlar da futbolun güzelliklerini bozuyor” dedi.

Demirören, Spor Müsabakaları Güvenliği Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, “Türkiye'de kulüp başkanlığı, Kulüpler Birliği başkanlığı yapan ve federasyon başkanı olan tek kişiyim. Bu olayların yönetimden kaynaklandığını adım gibi biliyorum. O yüzden başkanlarımızın ve yöneticilerimizin verdiği demeçler, taraftarlarıyla olan bilet ilişkileri önemli. Rakip gördüğümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları ile diğer takım taraftarları da dâhil hepsi ortak. Hepsi altlarında arabalarla birlikte geziyor. Bunlar bir organizasyonun içinde yönetimleri tehdit ediyor. Federasyonumuzun uyguladığı cezaları öyle bir takip ediyorlar ki stat kapatma veya maç kapatma dönemine geldiği zaman iki tane taraftar temsilcisi kulübe geliyor, 'Bağırırız, stadı kapattırırız. Bir sonraki maçı seyircisiz oynarsın' diye başkan ve yöneticilerle bir ilişki içine giriyor. Bunları biliyoruz fakat bizim federasyon olarak belli bir tedbirimiz, belli bir talimatnamemiz var, ona göre hareket edebiliyoruz. Gerisi yargı ve emniyetin görevi oluyor" dedi.

Demirören, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında, başkanların, yöneticilerin, futbolcuların ve antrenörlerin demeçlerinin cezalarını hem maddi hem de stada girmeme olarak arttıracaklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

6 stata e-bilet uygulaması

"Bunun için en önemli adım, e-bilet. Bu uygulama normalde 2014 Nisan ayında girecekti. Geçen seneki taraftar olaylarını gördükten sonra ki buraya hep siyasi bir olay katılmaya çalışılıyor, zaten taraftar olayları ayyuka çıkmış durumda. e-bilet'e geçmek için bir şey olmasına gerek yok. İhalemizi bitirdik. İhale firmamızdan tekrar bir ricamız oldu. Yeni sezonla birlikte Olimpiyat, Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray, Bursa ve Trabzon statları olmak üzere toplam 6 statta 18 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar e-bilet uygulaması başlayacak. Bu uygulama sonrasında da işler yine sizlere düşüyor.”

‘Seyirci daha agresif oluyor’

“Bugün futbola bakın, kötü tezahürattan seyirci gelmiyor, aile yok. Sayın Bakanımızın söylediği bir şey vardı, bunda hemfikirim. Kulüplerimizden rica ediyorum, maçlar gündüz oynansın. Gece oynandıkça işin içine içkiye kadar her şey giriyor ve seyirci daha agresif oluyor. Bunlar da futbolun güzelliklerini bozuyor. Önemli olan buradaki konuşmaların ardından uygulamaların uygulanır hale gelmesi. Federasyon olarak biz hazırız ve sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu sorumlulukları kulüpler, yöneticiler, emniyet, yargı ve herkesin paylaşması lazım. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum."