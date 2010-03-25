Futbol maçlardaki polis sayısı artıyor

T24 - İstanbul Valisi Muammer Güler, sezon sonuna kadar futbol maçlarında görev yapacak polislerin sayısını artıracaklarını, bununla ilgili Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın koordinesinde yeni bir çalışma yapıldığını bildirdi. Hafta sonu oynanacak derbi mücadelesi için "fair play" çağrısı yapan Güler, derbi ve İBB-Bursaspor maçları için ilave tedbirlerin devrede olacağını ifade etti.



''Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncularının da olduğunu, takımdan hafta sonu oynanacak maç için oyuncuların bırakılması taleplerinin bulunduğunun'' belirtilmesi üzerine Güler, şunları söyledi:



''Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı müracaat üzerine, İddaa oyunları üzerinde çeşitli manipülasyonların yapıldığı, sonuçların önceden ayarlanmaya çalışıldığı gibi birtakım iddialarla uzun süren bir çalışma yapıldığı, Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde bir projeli operasyon, bunun Almanya'da devam eden ayağı da var, Alman polisinin yaptığı çalışma da var, birleştirilerek dün çeşitli illerde 49 kişi gözaltına alınmıştı. Onların bir kısmı savcılık talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözü geçen futbolcu ve antrenörleri bu sabahleyin 5 kişi, Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bugün savcılığın yapacağı işleme göre sonucu belli olacak. Tabii ki savcının yapacağı işlemin ancak sonucunu bekleyebiliriz. Maçı etkileyecek bir durum yok.''



Operasyonun sürdüğünü dile getiren Güler, başka gelişmeler olursa savcılığın talimatına göre gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.



Derbi ve Bursaspor-İBB maçı için ilave tedbirler devrede



Vali Güler, bugün (25 Mart 2010) öğleden sonra İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Lig müsabakası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor müsabakasıyla ilgili tedbirleri de görüşeceğini anımsatarak, ''Daha önce meydana gelen birtakım sıkıntılı olaylar var. Onların tekrarlanmasını istemiyoruz. Biz derbi maçlarında daha önce aldığımız kararlar doğrultusunda hem özel güvenlik görevlilerinin sayısını artırıyoruz hem de görevlendirdiğimiz polislerin sayısını artırıyoruz. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Büyükşehir Belediyespor'un oynayacağı maçla ilgili ilave tedbirlerini de devreye soktuk'' şeklinde konuştu.



5149 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 5. ve 6. maddelerine göre stat içindeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının tamamen spor kulüplerinin uhdesinde bulunduğunu ve bu tedbirlerin özel güvenlik marifetiyle alındığını spor kamuoyunun bilmesini istediğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:



''Biz orada özel güvenliğin gücünü aşan konularda müdahale etmek amacıyla polis bulundururuz. Ancak sezon sonuna kadar biz polislerimizin sayısını artıracağız. Bununla ilgili yeni bir düzenleme de gündemde. Spordan Sorumlu Devlet Bakanımızın koordinesinde yeni bir çalışma yapılıyor. Bu konudaki zafiyetlerin tespiti yapıldı, biz yine de hem saha içinde hem de stat dışındaki en iyi tedbirleri alacak şekilde güvenlik güçlerimizin sayısını artıracağız. Ama prensip olarak stat, saha içindeki güvenlik önlemlerini alma yetkisi spor kulüplerindir.''



'Fair Play' çağrısı



Muammer Güler, Galatasaray-Fenerbahçe maçında güvenlik görevlisi sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin bir soruya da şu karşılığı verdi:



''Derbi müsabakaları için zaten sene başında 1200'ü Çevik Kuvvet polisi olmak üzere 2 bin 100 polis ve 850 güvenlik görevlisi olmasıyla ilgili bir prensip kararı almıştık. Bunun artırılacağına inanmıyorum, zaten bu sayı yeterli olacaktır. Ayrıca fair play'e uygun bir maç oynanmasını da taraflardan bekliyoruz. Bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının bir özelliği de var, Galatasaray eski başkanı Özhan Canaydın'ın ebediyete intikal etmesi bu maçla ilgili duyarlılıklarımızı da artırdı. Taraftarların da onun hatırasına saygı göstererek bu müsabakayı izleyeceklerine inanıyorum. Zaten centilmenlik anlayışı son derbilerde hep ortaya kondu. Bunu da memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendiriyorum. 2003-2004 yıllarındaki olaylar artık yaşanmıyor. Ama daha da ileriye götürmek lazım. Diyarbakırspor maçında birtakım sıkıntılar yaşanmıştı. Onların tekrarlanmaması için Olimpiyat Stadı'nda ek önlemleri de gündeme alacağız. Çünkü Bursaspor da şampiyonluğa oynayan bir takım. Çok sayıda seyircinin katılacağı ifade ediliyor. Bununla ilgili olarak hem özel güvenliğin sayısını hem de özel güvenliğin sayısını artırmış olacağız."

