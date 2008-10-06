Futbol maçında paraşüt faciası

Fransa’da futbol maçı öncesinde gösteri atlayışı yapan 6 kişilik paraşütçü ekibinden Chabrol, paraşütü açılmayınca seyircilerin arasına çakıldı. Kazada paraşütçü ile bir seyirci öldü.



Orleans yakınlarındaki Saint-Denis-de-L’Hotel sahasında perşembe günü yapılan Fransa-Ukrayna 18 yaş altı futbol karşılaşması, paraşüt kazasıyla trajediye dönüştü. Maçın açılışında topun sahaya gökyüzünden bırakılması planlanmıştı, ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Aynı anda atlayan 6 paraşütçüden Sylvain Chabrol (42), paraşütü açılmayınca büyük bir hızla seyircilerin üstüne çakıldı.



Görgü tanıklarına göre, Chabrol sahanın kenarlarında bulunan projektörlerden birisine çarptıktan sonra, biri 16, diğeri 17 yaşında olan 2 seyircinin üzerine düştü. Paraşütcü ile gençlerden biri hayatını kaybetti. Diğer seyircinin durumu ise kritik.



Paraşütçü Sylvain Chabrol’un çok deneyimli olduğu söylenirken maç iptal edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

