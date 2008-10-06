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Dünya

Futbol maçında paraşüt faciası

Fransa’da futbol maçı öncesi gösteri atlayışı yapan bir paraşütçü, seyircilerin arasına çakıldı. Kendisi ve bir seyirci öldü

06 Ekim 2008 03:00

Fransa’da futbol maçı öncesinde gösteri atlayışı yapan 6 kişilik paraşütçü ekibinden Chabrol, paraşütü açılmayınca seyircilerin arasına çakıldı. Kazada paraşütçü ile bir seyirci öldü.

Orleans yakınlarındaki Saint-Denis-de-L’Hotel sahasında perşembe günü yapılan Fransa-Ukrayna 18 yaş altı futbol karşılaşması, paraşüt kazasıyla trajediye dönüştü. Maçın açılışında topun sahaya gökyüzünden bırakılması planlanmıştı, ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Aynı anda atlayan 6 paraşütçüden Sylvain Chabrol (42), paraşütü açılmayınca büyük bir hızla seyircilerin üstüne çakıldı.

Görgü tanıklarına göre, Chabrol sahanın kenarlarında bulunan projektörlerden birisine çarptıktan sonra, biri 16, diğeri 17 yaşında olan 2 seyircinin üzerine düştü. Paraşütcü ile gençlerden biri hayatını kaybetti. Diğer seyircinin durumu ise kritik.

Paraşütçü Sylvain Chabrol’un çok deneyimli olduğu söylenirken maç iptal edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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