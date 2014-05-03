Futbol maçına TOMA'lı müdahale!

Şırnak'ta Cizre Basraspor ile 1960 Silopispor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçının ardından çıkan kavgada 2'si futbolcu 3 kişi hafif yaralandı. Polis olayları önlemek için gaz bombası ve TOMA’dan sıkılan tazyikli suyu kullandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ebubekir Toprak’ın haberine göre, Şırnak Şehir Stadyumu'nda Cizre Basraspor, 1960 Silopispor'u 2-0 yenerek BAL'a yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 1960 Silopisporlu oyuncular, rakip takımın oyuncularına saldırdı. Sahanın karıştığı kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahalede etti. Kavgada 2'si futbolcu 3 kişi yaralandı. Sahaya giren taraftarları dışarıya çıkarmak için büyük çaba harcayan polis, gaz bombası kullanarak dağıtmak istedi. Dağılmayan taraftarlara bu kez de TOMA'dan tazyikli su sıkılarak dağıtıldı.