T24 LogoT24 Logo
Gündem

Futbol maçına TOMA'lı müdahale!

Şırnak'ta oynanan bir futbol maçında kavga çıkınca polis olaya gaz bombaları ve TOMA'yla müdahale etti

03 Mayıs 2014 22:53

Şırnak'ta Cizre Basraspor ile 1960 Silopispor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçının ardından çıkan kavgada 2'si futbolcu 3 kişi hafif yaralandı. Polis olayları önlemek için gaz bombası ve TOMA’dan sıkılan tazyikli suyu kullandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ebubekir Toprak’ın haberine göre, Şırnak Şehir Stadyumu'nda Cizre Basraspor, 1960 Silopispor'u 2-0 yenerek BAL'a yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 1960 Silopisporlu oyuncular, rakip takımın oyuncularına saldırdı. Sahanın karıştığı kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahalede etti. Kavgada 2'si futbolcu 3 kişi yaralandı. Sahaya giren taraftarları dışarıya çıkarmak için büyük çaba harcayan polis, gaz bombası kullanarak dağıtmak istedi. Dağılmayan taraftarlara bu kez de TOMA'dan tazyikli su sıkılarak dağıtıldı.

 

ETİKETLER

tomafutbol maçışırnakbiber gazıpolisçevik kuvvetkavgatazyikli su

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24